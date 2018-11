Ce que m’ont dit Elon Musk, Jeff Bezos, Eric Schmidt et Marc Zuckerberg

Ils dominent le monde, mais ont plus que jamais les pieds en argile. Ils sont surpuissants, mais commencent à trouver leur maître, ailleurs. Ils nous ont rendu dépendants de leurs produits, contrôlent nos usages, mais la résistance s’organise, et ce n’est qu’une question de temps avant que leur modèle ne soit remis en cause, par le consommateur lui même, une fois éduqué. Ce qui, avouons le, peut prendre encore un peu de temps. Ou par les institutions, jalouse de leur pouvoir

J’ai parlé avec les Dieux du stade, ou peut être ai-je imaginé ces conversations, dans l’optique de la préparation de Day One. A vous d’en décider. Et voilà ce qu’ils ont pu dire ou ne pas dire, qui manifeste le doute qui se cache derrière une confiance pourtant affichée comme une tête de gondole.

Tout d’abord, l’un d’entre eux avoue que l’étourdissement consécutif à l’accession au rang de Dieu vivant, conduit à oublier la règle numéro 1 de l’entrepreneur à succès. Ne jamais oublier ce pourquoi on est pas fait. Garder la tête froide, ou au moins tiède. Sinon, le couperet peut tomber, car personne n’est plus fort que ses investisseurs. Des investisseurs qui peuvent décider qu’un homme de 50 ans devrait encadrer des fondateurs plus (trop) jeunes, qu’une femme devrait apporter une capacité de monétisation à un geek de génie, qu’une femme d’expérience devrait remplacer le gourou de la batterie et de l’espace, afin de rendre rentable ses idées de génie. Qu’un Etat, pourtant protecteur, peut décider que le bébé est devenu trop gros pour être acceptable et que son découpage, pourrait être décidé.

Ils indiquent que le rêve, que la plupart d’entre eux nourrit, d’une terre libertarienne et transhumaniste, pourrait pourtant prendre forme. Car ils nous promettent la vie éternelle et que peu d’hommes sur terre sont prêts à tourner le dos à cette promesse. Un peu plus au fur et à mesure que la fin approche et que l’échéance se précise. Ceux qui disent ne pas y penser, sont comme les riches qui déclarent que l’argent ne fait pas le bonheur. Ils avouent qu’ils ne savent pas vraiment si ce rêve sera offert à tous ou réservés aux plus riches. Donnant ainsi vie au délire le plus extrême, de cette poignée d’hommes immortels, qui commanderaient pour l’éternité, aux choses et aux hommes. Les nouveaux Dieux de cette nouvelle religion scientifique.

Ils comprennent que pour réussir leur pari et maintenir leur domination, il faudra lâcher du lest aux plus démunis. Des miettes, suffisantes pour les garder au chaud et maintenir le calme. Un peu d’opium pour le peuple, afin de préserver le « trip » extatique des « happy few ». C’est pourquoi ils financent de plus en plus de fondations, contribuent à l’éducation des plus démunis, proposent même une augmentation de salaire pour le bas de leur pyramide. Ils réalisent qu’ils créent 30 à 100 fois moins d’emplois directs qu’une société « traditionnelle » de « l’ancienne économie », qui est peut être dépassée, mais évitait de dépasser les limites du chômage.