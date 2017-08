Ce que la hausse de la croissance va changer à la politique économique de la zone euro

Atlantico : Ce mercredi 16 août, Eurostat publiait une estimation de 0.6% de croissance pour le second trimestre en zone euro, après un premier trimestre de 0.5%. Au regard des premiers chiffres disponibles, quels sont les moteurs de la croissance actuels au sein de la zone euro ? Quels sont les pays qui en profitent le plus ?

Ce chiffre confirme la vigueur de la reprise en zone euro. Il a d’ailleurs été légèrement revu à la hausse par rapport à la première estimation publiée le 1er août dernier (de 0.56% à 0.63%). Pour 2017, l’acquis de croissance s’établit à 1.7%, ce qui signifie que même si la zone euro ne croit pas au deuxième semestre, la croissance annuelle sera de 1.7%.Eurostat publiera le détail des composantes du produit intérieur brut le 5 septembre prochain, mais d’après les premières indications par pays, la croissance semble plus équilibrée.

La demande intérieure est restée le moteur principal au deuxième trimestre. L’amélioration des conditions sur le marché du travail ainsi que la faiblesse de l’inflation ont continué à soutenir le pouvoir d’achat des ménages. Les dépenses en investissement ont continué de bénéficier des améliorations de la rentabilité des entreprises et des conditions de financement toujours très favorables. Toutefois, malgré le regain des derniers trimestres, les dépenses d’investissement sont encore 9% inférieures à leur niveau d’avant-crise (T1 2008) et 24% sous leur tendance de long-terme (si celle-ci avait été prolongée après 2008 au rythme d’avant-crise). Du côté de la balance commerciale, la performance a été plus mitigée. Elle a été le contributeur majeur en France, alors qu’elle a été un frein en Allemagne et en Italie.

Par rapport à 2015 et 2016, la reprise touche l’ensemble des pays de la zone euro.L’Allemagne et la France ont vu leurs économies croître respectivement de 0,6 % et 0,5 % au deuxième trimestre. En Espagne, le PIB a crû de 0.9%, soit sa plus forte performance depuis près de deux ans. L’Espagne a d’ailleurs dépassé son niveau d’avant crise (T1 2008) pour la première fois. L'Italie a quant à elle enregistré une progression de 0,4% de son PIB, qui a porté la croissance à 1,6% sur un an, son rythme le plus soutenu depuis fin 2010.

Au deuxième semestre, l’activité économique devrait légèrement se modérer. La croissance annuelle en zone euro devrait s’établir à un niveau proche de 2% en 2017.

Selon les derniers chiffres fournis par Eurostat, si la croissance va mieux, l'inflation reste faible avec un chiffre de 1.3% pour le mois de juillet. De plus, le taux de chômage reste élevé au sein de la zone, avec de très fortes disparités entre les pays membres. Au regard de ces derniers chiffres, que peut-on attendre des prochaines interventions de la BCE ?

Le taux de chômage a atteint en juin son niveau le plus faible depuis février 2009. Il est certes encore élevé dans certains pays mais la situation s’améliore et ce même dans les pays les plus touchés. L’Espagne a vu son taux de chômage diminuer de 26.3% (pic atteint en juillet 2013) à 17.1% en juin. Au Portugal, le taux de chômage est passé en deçà de la moyenne de la zone euro, une première depuis février 2006.Mais là où le bât blesse est que cette bonne dynamique sur le marché du travail ne génère pour l’instant pas de pression inflationniste significative. L’inflation reste faible et devrait se maintenir autour des niveaux observés actuellement. Dans le même temps, les différentes mesures d’inflation sous-jacente commencent à montrer des signes de hausses très modérés. La BCE devrait donc maintenir l’orientation accommodante de sa politique monétaire afin de « ramener durablement l’inflation à des taux inférieurs à, mais proches de 2% » comme l’indique son mandat.