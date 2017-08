Ce que la France peut attendre de la cohabitation des splendeurs et des misères du macronisme

Emmanuel Macron a réussi la cristallisation d’une grande coalition droite-gauche libérale-libertaire. Il a relevé le gant jeté par le Front national qui dénonçait l’UMPS et fait de ce qui était une faiblesse des « vieux » partis (néo-gaulliste et social-démocrate) de la Ve République (la collusion non assumée) une force pour le sien (le dépassement de la cohabitation par la grande coalition). La stratégie idéologique est parfaitement cohérente, mais une partie de ses électeurs venant de l’un ou l’autre camp n’avaient peut-être pas pleinement conscience de ses conséquences.

La pression fiscale sur les classes moyennes (augmentation de la CSG) heurte les uns, le progressisme sociétal (la généralisation de la PMA) en choque d’autres. Grâce à l’image d’optimisme qu’il a su habillement distiller et à un programme tardivement dévoilé, les électeurs ont projeté sur le macronisme leurs propres idées. La distorsion avec celles du vainqueur de la présidentielle et des parlementaires qu’il a fait élire sur sa marque ne peut que s’accroitre au fur et à mesure des décisions prises

En outre, la victoire du macronisme a plus été un succès par défaut (la coalition contre le Front national) que par adhésion (l’habituel phénomène majoritaire s’est réalisé aux législatives par la démobilisation des camps ayant perdu la présidentielle). Les chiffres finaux (66 % au second tour de la présidentielle, plus de 300 députés à l’Assemblée nationale) déforment la réalité de l’état de l’opinion publique. Ils ne tiennent pas compte de l’abstention qui a progressé entre les deux tours de la présidentielle (phénomène exceptionnel) et atteint son plus haut niveau pour les législatives sous la Ve République (plus de 55 % des inscrits, soit vingt-cinq points de plus que dans la décennie 1990). L’approbation explicite du macronisme ne rassemble qu’un quart des suffrages exprimés (lors du premier tour de la présidentielle). Mais, telle la troisième force sous la IVe République, le macronisme compte pour durer sur la largeur de son spectre politique, son positionnement central et l’incapacité de ses opposants à s’allier contre lui. Pourtant, on sait ce qu’il est advenu du régime mis en place en 1946 quand, dans les circonstances d’une guerre civile sur une partie du territoire national, la majorité des Français ont porté leurs suffrages sur des partis qui ne le soutenaient pas. Il est tombé comme un fruit (trop ?) mûr…

Emmanuel Macron a profité du « dégagisme soft » : le désir d’une large part des Français de se débarrasser (un peu à l’aveuglette d’ailleurs et donc parfois avec injustice) d’une partie de la classe politique tout en ne risquant pas ce qui apparaissait, à tort ou à raison, comme un saut dans le vide : l’élection de Marine Le Pen à la magistrature suprême ou l’absence de majorité parlementaire pour le président de la République nouvellement élu (stratégie incohérente et inaudible de LR qui, après avoir appelé avec empressement à voter pour lui, prétendit chercher à lui imposer une cohabitation).