Ce que l’exemple de l’industrie hydraulique nous dit de la responsabilité de l’Etat dans la persistance d’un chômage structurel beaucoup trop élevé en France

Parler de « chômage structurel » peut avoir deux significations. La première c’est de constater que le secteur productif s’étant progressivement délité, il n’y a pas de ressorts évidents pour redresser la barre. La seconde c’est qu’il faut trouver d’urgence des mesures exceptionnelles pour "restructurer" le pays. On peut se résigner ou combattre, j’indique depuis maintenant trois ans quelques voies pour mener bataille et vaincre le destin qui nous apparaît contraire aujourd’hui.

Je me méfie beaucoup des mesures générales, des recettes, qui ne sont pas ancrées dans le réel, et c’est pourquoi j’ai tenté, avec un insuccès grandissant, de parler concrètement des affaires et des dossiers que j’ai traités ou accompagnés depuis trente ans.

Les grandes envolées lyriques sur le « monde nouveau » n’empêcheront pas le monde actuel de se rappeler au bon souvenir des gouvernants et c’est une priorité de bien le traiter si l’on veut pouvoir avancer vers un monde meilleur.

J’ai donc beaucoup parlé et écrit sur l’industrie liée à l’énergie, effectué des diagnostics et énoncé des propositions. Les décisions prises jusqu’ici ont mené à l’échec, c’est l’idéologie qui a été préférée à la réalité. Si l’on remplace des installations construites en France, amorties et perfectibles, par des matériels importés, si l’on vend nos entreprises à des intérêts étrangers ne respectant pas nos compétences, nous creusons notre tombe.

Nous avons bâti une industrie hydraulique depuis des dizaines d’années. Son épicentre était à Grenoble, il y avait là un écosystème écoles/centre de recherches/ industrie/proximité de démonstrations unique au monde avec à l’appui de la Mécanique des fluides, l’électricité et l’électronique. C’était un pole d’excellence qui avait même été confié à un des prix Nobel nationaux, le professeur Louis Néel (1970). La société industrielle s’appelait Neyrpic, la société de recherches Sogreah, toutes les disciplines se retrouvaient au chevet des barrages nationaux puis des installations à travers le monde dans ce qui était appelé à l’époque « la houille blanche », l’utilisation de l’eau qui court pour électrifier les territoires et suppléer la houille noire. Il s’agit de l’énergie renouvelable par excellence, elle est abondante, non intermittente, elle peut concerner grandes ou petites rivières, elle nécessite des retenues d’eau considérées comme des bienfaits ou des périls selon les régions. Chaque installation énergétique a ses détracteurs, la houille blanche a eu les siens et le gigantisme des derniers barrages, les Trois Gorges en Chine, Millénium en Ethiopie… ont connu des levées de boucliers tout comme les fermes solaires, éoliennes qui transforment les territoires.