​Ce que l’économie allemande a encore à espérer des prochaines élections alors qu’elle a déjà tout

Atlantico : Ce 25 août 2017, l'agence nationale allemande de statistiques, Destatis publiait ses derniers chiffres concernant la croissance et la situation budgétaire du pays. un excédent budgétaire de 18.3 milliards d'euros pour le premier semestre 2017, une croissance de 0.6% pour le 2nd trimestre, après un chiffre de 0.7 pour le premier, des chiffres complétés par un taux de chômage de 3.8% selon le dernier pointage Eurostat. A l'inverse, en mai dernier, le FMI alertait sur le risque de pauvreté en Allemagne.

Dans un tel climat économique, quels seront les véritables enjeux économiques de long terme pour une Angela Merkel promise à sa réélection ?

Frederik Ducrozet : Les défis économiques qui attendent Angela Merkel, qui sera très vraisemblablement réélue chancelière à l’automne, sont presque diamétralement opposés à ceux auxquels le pays faisait face il y a 15 ans, lorsque Gerhard Schröder a lancé son fameux « Agenda 2010 ». L’Allemagne a effectivement regagné en compétitivité, accumulé des excédents commerciaux et courants massifs, l’emploi atteint des plus hauts historiques chaque mois, et les comptes publics sont à l’équilibre.

Aujourd’hui, le principal enjeu économique pour Merkel est celui de la « justice sociale », c’est-à-dire la répartition des richesses et la réduction des inégalités dans un contexte certes plus favorable en termes de croissance mais aussi beaucoup plus tendu politiquement, notamment sur les questions d’immigration. Les réformes « Hartz » des années 2010 sont largement pointées du doigt pour avoir accentué les inégalités. On cite souvent l’exemple des mini-jobs à 1€ de l’heure, mais c’est une véritable transformation de la société que ces réformes ont opérée, ou plutôt amplifiée, car certaines tendances de fonds datent de la période post-réunification.

Enfin, il est probable que la croissance ralentisse à long terme, pénalisée par une démographie défavorable, ce qui rendra le rééquilibrage de l’économie plus compliqué et pourrait générer des tensions intergénérationnelles.

La bonne santé économique de l'Allemagne fait figure d'exception parmi les grands pays européens (Allemagne, France, Italie, Espagne). Quelles sont les difficultés, sur le long terme, à faire coïncider des intérêts qui pourraient être divergents entre ces pays ? La gestion de ce décalage n'est-il pas l'enjeu principal pour Angela Merkel ?

Il faut d’abord préciser que la dynamique positive partie d’Allemagne s’est largement propagée aux autre pays membres. Depuis plusieurs trimestres, on observe une nette accélération des rythmes d’activité en France, aux Pays-Bas, au Portugal ou en Italie, alors que la croissance reste stable à des niveaux élevés en Espagne. Il y a une composante cyclique liée à l’intégration commerciale et financière de la zone euro qui peut également avoir des conséquences positives à plus long terme. Il faut être cohérent : on ne peut pas s’alarmer des effets d’hystérèse lors des phases de récession sans mentionner des effets inverses, même s’ils ne sont probablement pas symétriques et qu’une forme de surchauffe serait nécessaire pour effacer toutes les cicatrices de la crise.