Ce que devrait vraiment être un Président de l’Assemblée Nationale idéal dans une démocratie en forme

Atlantico : François de Rugy, nommé ministre de la transition écologique, a laissé libre la place convoitée de la présidence de l'Assemblée Nationale. Richard Ferrand, proche d'Emmanuel Macron serait aujourd'hui le mieux placé pour occuper ce rôle. D'un point de vue purement théorique, et au regard de l'importance de la fonction - 4e personnage de l'Etat dans l'ordre de préséance - et de ses prérogatives, quelles sont les qualités politiques requises pour occuper le "perchoir" ?

Jean Petaux : Il faut présenter un profil aux multiples facettes, ce qui, on en conviendra, n’est pas aisé, sans, bien sûr, souffrir d’un quelconque dédoublement de la personnalité. Pourtant quand on y regarde de plus près on voit bien que le titulaire du « perchoir » (le nom que l’on donne au fauteuil occupé par le président à l’Assemblée nationale, quand il s’agit du « plateau » au Sénat) doit cumuler plusieurs qualités politiques (ou psychologiques). Et comme nous sommes en France ces qualités sont bien souvent totalement contradictoires.

Il lui faut une (voire très) bonne connaissance du règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui est complexe et sophistiqué. Il lui faut aussi une pratique suffisamment rodée de l’application pratique de ce règlement et des différents rituels coutumiers (non écrits) qui régissent la vie quotidienne des députés et d’une administration parmi les plus compétente de la République (avec un régime et un statut très particulier qui placent les fonctionnaires des assemblées parmi les fonctionnaires les mieux traités – à tous égards – de France). Ces deux premières qualités nécessitent donc que le titulaire du « perchoir » soit déjà un parlementaire doté d’une certaine expérience (au moins deux législatures et à tout le moins une présidence de commission ou une présidence de groupe parlementaire ou encore plusieurs portefeuilles ministériels).

S’ajoutent à ces qualités que l’on pourrait qualifier de « fonctionnelles », des qualités stricto-sensu « politiques ». L’impétrant doit avoir une « stature politique » indéniable et bénéficier d’une forme de reconnaissance, évidemment du côté de la majorité parlementaire mais aussi dans son propre parti politique. Depuis la réforme constitutionnelle qui a réduit de deux ans le mandat présidentiel et l’a fait coïncider en durée – cinq ans – avec celui des députés (référendum de 2000), le calendrier électoral a placé les législatives sous la coupe en quelque sorte des présidentielles, cela signifie qu’à certaines exceptions près (cas de Hollande élu à l’Elysée en mai 2012 et de la majorité parlementaire issue des législatives de juin 2012), la majorité parlementaire est « assujettie » à la majorité présidentielle. Il faut donc, aujourd’hui encore plus qu’hier, que le président de l’Assemblée nationale soit plutôt un proche du Président de la République, en aucun cas, un opposant ouvertement déclaré. Cette proximité politique ne doit pas, pour autant, en faire un sectaire trop affiché qui ferait profession d’assauts répétés contre les oppositions présidentielles et parlementaires.