Ce que les déclarations de Jeff Bezos révèlent de l'ambition du patron d'Amazon

Jeff Bezos a confié dans une interview à Tech Insider que son ambition n'était pas de développer encore plus Amazon ou même le web mais la colonisation du système solaire car "bientôt la terre sera trop petite pour l'humanité". Comment peut-on interpréter ces déclarations selon vous ? Faut-il y voir une ambition sérieuse ou plutôt une réflexion sur le développement de l'humanité ?

Laurent Alexandre : Contrairement à ce que pensent les gens Bezos est un des plus transhumaniste patron des géants du numérique. Il a longtemps caché le programme Blue Origin mais depuis deux ou trois ans on sait qu’il vend un milliard et demi d’actions Amazon pour financer ce programme. Il avait déjà dit il y a un an qu’il pensait qu’il fallait envoyer 1000 milliards de terriens dans l’espace. C’est une déclaration qui est en ligne avec sa vision du futur dans lequel on va coloniser le système solaire e la voie lactée.

Qu’il n’y a pas de problème démographique car l’on va envoyer le «surplus» dans l’espace etc. Bezos ici est fidèle à sa vision transhumaniste. Lui-même ne fait pas parti de cette frange transhumaniste qui n’est pas fascinée par l’immortalité mais plutôt par la conquête de l’espace.

Je pense que Bezos n’a aucun humour, aucun second degré donc je pense que c’est son vrai objectif. Jusqu’à présent il n’a jamais fait d’effet d’annonce irréfléchi. C’est son vrai projet, son vrai fantasme et c’est la vraie expression de ses pulsions mégalomaniaques et transhumanistes. Je ne vois vraiment pas là une déclaration anecdotique mais plutôt un projet de vie.

Ces déclarations sont-elles le signe d'une ambition débordante et une surestimation de ses capacités à changer le monde ?

Quand on est devenu l’homme le plus riche du monde en démarrant il y a 24 ans dans un bureau qui faisait 17m² forcément l’on croit en sa bonne étoile, en sa capacité à faire bouger les lignes et à marcher sur l’eau. On ne peut pas, vu son histoire, il est logique qu’il ait une surestimation du «moi». Psychologiquement cela veut dire quelque chose. Les transhumanistes sont mégalomanes par définition et sont ultra-transgressifs. Ils sont transgressifs philosophiquement, politiquement, ils ont la volonté de briser toutes les barrières. La seule différence avec le passé c’est que sous Rome il n’y avait pas la technologie pour transformer les pulsions mégalomaniaques en réalité. Il y avait des fantasmes des volontés mais pas d’outils. Pour la première fois de l’humanité l’Homme a les moyens technologiques de ses ambitions. C’est la première fois qu’Homo Deus arrive avec les instruments de sa propre puissance fantasmatique.

Est-ce que ce n'est pas là ce qui différencie la plus grande différence de vision entre les entrepreneurs de la tech américains et européens ? Quand nous nous gardons les pieds sur terre eux regardent toujours plus loin ?

Si l’on prend les deux plus grosses fortunes françaises qui sont aussi parmi les plus grosses fortunes européennes, c’est à dire Bernard Arnault et la famille Bettencourt, ce sont des gens timides, réservés, sages... Bernard Arnault n’est pas un transhumaniste, un mégalo... Ce n’est pas un milliardaire transhumaniste qui veut changer l’humanité. Ils n’ont pas la volonté de transcender la condition humaine de changer les règles etc. Il n’y a pas de milliardaire transhumaniste en Europe. En Europe les gens veulent devenir riches mais n’aspirent pas à changer le monde. Personne ne veut changer l’Homme, conquérir le cosmos...

En Europe, nous sommes des petits vieux très craintifs qui se contentons d’être observateurs du monde. Nous ne sommes pas du tout dans une dynamique de prise de pouvoir.