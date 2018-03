Ce que le chiisme doit à la pensée iranienne

L’Iran et le chiisme se sont mariés tôt, au propre comme au figuré. Au sud de Téhéran, on trouve encore aujourd’hui un petit sanctuaire dédié à Shahrbānū, la fille du dernier roi sassanide Yazdgard III. Une tradition chiite veut en effet que cette princesse, capturée lors de la chute de Ctésiphon par le calife Omar, ait été sauvée par Ali, trop respectueux des anciens rois de la Perse pour la laisser devenir une esclave. Il la donna en mariage à son propre fils Hussein et elle devint la mère du Quatrième Imâm des chiites, sanctifiant ainsi l’union de l’antique noblesse perse avec les descendants du Prophète.

Cette légende cherche évidemment à démontrer que la fidélité des Iraniens au chiisme et plus encore à la famille du Prophète a des racines très anciennes. Salmân le Perse fut l’un des plus proches compagnons du Prophète et, après sa mort, l’un des soutiens d’Ali (voir chapitre 3). Le calife Omar, figure détestée par les chiites pour ses mauvais traitements envers le gendre de Mohammed et sa fille Fâtima, et plus généralement par les Perses en raison de sa politique discriminatoire envers eux après l’invasion, fut assassiné par un captif perse. Très tôt, les Iraniens ont bien accueilli les imâms chiites, plus bienveillants et tolérants envers eux que ne l’étaient les musulmans sunnites. Il est même dit que la caravane de Hussein, avant d’être stoppée à Kerbala, se dirigeait vers l’Iran pour y fuir la persécution du calife Muawiyya.

Dans le même temps, l’islam mit plusieurs siècles à dominer l’ancienne Perse. Les foyers de résistance à l’islam se situaient dans l’est de l’Iran, au Khorāssān, mais ces terres accueillaient également des chiites persécutés. Dès les origines, comme le souligne Henry Corbin, de multiples témoignages attestent de la prédilection des Iraniens pour cette forme de l’islam, et leur identité y est sans doute pour beaucoup. D’un point de vue strictement politique, cette pensée de la résistance et du libre arbitre pouvait trouver parmi eux un écho favorable, alors qu’ils vivaient si mal les conséquences de l’invasion arabe.

D’un point de vue spirituel, les points d’attraction et de connivence sont également nombreux. Avant l’islam, l’Iran ne baignait pas dans les ténèbres et l’ignorance. Le premier prophète, dont la renommée atteignit la littérature philosophique de l’Occident lui-même grâce notamment à Nietzsche, reste Zarāthoustrā. Il est la personnalité la plus ancienne du passé religieux de l’Iran, la première à avoir porté un message divin auprès des hommes, message que l’on retrouve dans l’Avestā et les Gāthās. Sans surprise, la langue persane possède plusieurs mots, d’origine pahlavi, pour désigner la mission prophétique et la personne du prophète (vakhshvar, vakhshûr, payghâmbar1 , en arabe nahî et rasûl). Soharwardî, le grand mystique soufi, s’était donné pour mission philosophique de faire revivre la sagesse de l’ancienne Perse à la lumière de l’islam spirituel2. Les chiites ismaéliens eux-mêmes font de Zarāthoustrā un prophète aussi important que Moïse parmi les prédécesseurs de Mohammed.