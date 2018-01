Ce que les chiffres 2017 de l’immigration disent bien mieux sur la situation française que le discours d’Emmanuel Macron à Calais

Atlantico : Selon les chiffres publiés par la Direction générale des étrangers ce 16 janvier, 27 373 départs du territoire en 2016 ont eu lieu, soit une hausse de 10.8% par rapport à 2016, une progression qui caractérise également les arrivées sur le territoire (262 000, + 13.7% de nouveaux titres de séjours). Au regard des détails des chiffres, quels sont les enseignements à tirer de cette publication? Quel bilan dresser de l'évolution des flux et de l'ajustement à ces flux de la politique migratoire du pays ?

Jean-Paul Gourévitch : D’abord, il faut souligner que le gouvernement tient ses engagements en termes de publication puisqu’il avait annoncé que ses chiffres seraient publiés le mardi 16 janvier et qu’ils le sont ! Cela veut dire « je fais ce que je dis et je dis ce que je fais ».

Si on regarde maintenant les chiffres de visas de séjour (d’entrées légales, puisque évidemment les entrées illégales ne sont pas comprises dans les chiffres publiés) tout le monde a fait les mêmes constatations, en l’occurrence que l’augmentation est régulière depuis 4 ans et est surtout marquée par l’augmentation des visas de séjours humanitaires ce qui est assez logique puisque nous avons eu beaucoup plus de demandes d’asile et que le pourcentage de demande d’asile accepté est plus haut qu’autrefois. Il faut aussi noter la tendance qu’on a à agglomérer sous le nom de visas de séjour pour motifs économiques des choses qui sont assez différentes. On a l’air de vouloir dire qu’il s’agit des cartes compétence et talent, ce qui n’est pas tout à fait exact. Dans la migration ethnique, il y a la migration de main d’œuvre, c’est-à-dire de personnes qui viennent chercher du travail, il y a la migration entrepreneuriale, c’est-à-dire la migration des gens qui viennent délocaliser leur entreprise en France. Il y a la migration de compétence et talent qui existe, et aussi la migration starisée, pour des vedettes qui exportent leur succès. On ne peut pas faire amalgame complet en ce qui concerne le visa économique d’entrée.

En ce qui concerne les visas de sortie, je remarque plusieurs choses. Tout d’abord il ne faut pas se voiler la face. Parmi les 27357 personnes qui sont sorties, il y a bien sûr les renvois forcés, mais surtout et essentiellement ce qu’on appelait autrefois les « sorties humanitaires », c’est-à-dire les renvois de Roumains ou de Bulgare dans leurs pays, et les « Dublinés», ceux qui ont fait une demande de visa dans un pays d’Europe puis sont venus en France. Effectivement. Le gouvernement déploie beaucoup d’efforts pour les renvoyer dans leur pays de référence. C’est un coût important. On peut considérer que si on renvoyait tous les Dublinés un mois après leur arrivée en France, on ferait une économie de près de 241 millions d’euros. Bien sûr on sait que cela n’est pas possible, mais le gouvernement fait de gros efforts.