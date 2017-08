Ce que cachent les rhétoriques outrancières de Donald Trump et Kim Jung-un

Au-delà des réactions médiatiques à l'égard des excès de langage des deux parties, quelles sont les failles réelles de l'approche de Washington dans la gestion du cas nord-coréen ? La pression exercée sur la Chine pour que celle-ci "règle le problème" n'est-elle pas excessive ? Comment le dossier nord-coréen peut-il s'imbriquer entre les différents dossiers ; Mer de Chine du Sud, Taiwan, tensions autour du libre-échange, etc… qui occupent Chine et Etats-Unis ?

Derrière les rhétoriques outrancières des deux camps, coutumières à Pyongyang, plus inhabituelles à Washington – Donald Trump semble s’être inspiré de la déclaration de Harry Truman du 6 août 1945, quelques heures après l’utilisation de la bombe atomique à Hiroshima – et pour le moins déplacées, c’est toute la politique nord-coréenne de Washington qui montre ses limites. Il convient, bien entendu, de pointer du doigt l’aventurisme et l’amateurisme du 45ème président des Etats-Unis, mais le problème n’en demeure pas moins beaucoup plus profond.

Les administrations précédentes ont toutes échoué à régler la question nord-coréenne. Bill Clinton a signé en 1994 les accords de la KEDO, qui s’avérèrent inefficaces, George W. Bush a choisi de hausser le ton et d’inscrire Pyongyang sur la liste de l’axe du mal, et fut témoin du premier essai nucléaire nord-coréen en 2006, et Barack Obama a ouvert la porte au dialogue et Pyongyang y a répondu avec quatre autres essais nucléaires. Disons que Trump ajoute à ces déboires successifs son style iconoclaste, et une incompétence qui ne se limite pas au bureau ovale, puisque l’ensemble de son administration semble incapable de décrypter avec soin le problème nord-coréen.

Les pressions sur la Chine, qui elles non plus ne datent pas d’hier, ne sont pas fondamentalement excessives compte-tenu du jeu double que joue Pékin, mais elles sont la démonstration de l’incapacité de Washington à régler ce problème. C’est donc un aveu de faiblesse et, dans les relations entre grandes puissances, c’est une immense erreur. Là aussi, Trump n’est pas plus à blâmer que ses prédécesseurs. Le président américain ajoute cependant à ces pressions une redéfinition de la politique asiatique de Washington, qui semble inspirée par la thèse du grand bargain, ou grand marchandage, avec Pékin. Cette dernière suggère un partage du leadership en Asie orientale avec la Chine, tant sur les questions stratégiques qu’économiques et commerciales. Si cette thèse se confirme, cela signifie non seulement la consécration du retrait des Etats-Unis en Asie, loin de la stratégie ambitieuse – mais limitée dans sa mise en application – du pivot vers l’Asie de Barack Obama, mais aussi que les lignes du partage doivent être définies. Dans cette configuration, qui pourrait ne pas tenir de la politique fiction, deux pays alliés de Washington ont toutes les raisons du monde de s’inquiéter : la Corée du Sud, et plus encore la République de Chine (Taiwan). Quel sort leur réserve Washington, et quelle sera la marge de manœuvre américaine dans la relation avec ces deux pays ? Difficile de le savoir à ce stade. Il est en revanche certain que Pékin et Washington se livrent à une surenchère auprès des pays asiatiques, sorte de course au leadership et aux accords. La Chine a clairement l’avantage sur la grande majorité des dossiers, et c’est sans doute la situation difficile dans laquelle se trouvent les Etats-Unis qui justifie, aux yeux du président américain, une stratégie très offensive.