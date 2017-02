Ce que les Allemands ne comprennent pas de la logique profonde de la géopolitique de Trump

Atlantico : Dans une interview publiée il y a quelques semaines, le nouveau Président des Etats-Unis formulait une critique sur l'Union européenne, qui constituerait une union qui ne servirait que l'économie allemande. Récemment, Wolfgang Schäuble y répondait en rejetant la faute sur la Banque centrale européenne, sans remettre en question le fait que le pays était le principal bénéficiaire de la zone euro. Mais cette réponse ne marque-t-elle pas les failles de l'Allemagne dans la manière dont elle se représente l'Europe ?

Vous semble-t-elle suffisante, dans un contexte marqué par le repli de son allié américain ?

Roland Hureaux : Wolfgang Schäuble, comme tous les dirigeants allemands, sait très bien que le fonctionnement actuel de l'Europe favorise l'Allemagne. Mais c'est surtout vrai de l'euro qui ne concerne pas tous les pays de l'Union européenne. Un pays comme la Pologne qui n'est pas dans la zone euro ne pâtit pas de l'Union européenne, elle en profite même beaucoup.

L'euro est favorable à l'Allemagne pour une raison simple : ses coûts de production sont inférieurs à ceux des autres pays (sauf les Pays-Bas et la Finlande). Au départ ce n'était pas le cas. Mais dès l'entrée dans l'euro, en 2000,, le chancelier Schröder a opéré ce qu'on appelle aujourd'hui une dévaluation interne (ou une opération de déflation des coûts), très dure socialement, mais qui a donné à l'Allemagne un avantage comparatif substantiel sur les autres. De ce fait les exportations allemandes au sein de la zone euro se sont développées au détriment de celles des autres pays, dont la France qui est aujourd'hui très déficitaire vis à vis de l'Allemagne, même en matière agricole où elle avait toujours été excédentaire. Pour l'Italie et la Grèce c'est encore pire.

Quand on fait partie de la même équipe, et la zone euro est une sorte d'équipe, il faut savoir attendre les autres, ce que l'Allemagne n'a pas fait. Les partisans de l' euro disent : mais la France et les autres n'ont qu'à faire pareil : réduire drastiquement leurs coûts intérieurs. En fait, c'est il y a 15 ans qu'il aurait fallu le faire, maintenant, c'est un peu tard, on ne rattrape pas le temps perdu. D'autre part, cette capacité de baisser les coûts n'est pas seulement une affaire de volonté, c'est une affaire de culture et d'équilibre social. La société allemande, peut-être pare qu'elle est vieillissante, est plus allergique à l'inflation que d' autres. C'est comme ça et vous ne changerez ni les uns ni les autres. Les cigales resteront cigales et les fourmis resteront fourmis. D'où un déséquilibre croissant au sein de l'Europe au bénéfice de l'Allemagne et au détriment des autres.

L'Allemagne tire d'autres avantages, non pas de l'Union européenne, mais d'un certain climat qui règne dans les élites européennes lesquelles ont accepté de facto sa suprématie : ainsi Airbus qui était au départ une création française avec des ingénieurs français et des crédits budgétaires français, tombe peu à peu sous la coupe allemande. Mais est ce la faute aux Allemands ou aux Français qui se laissent faire ?