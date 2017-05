"Les quatre saisons d'Agathe" : l'aristocratie de l'humour

Le personnage d'Agathe est d'une grande finesse de trait, élégante avec des couleurs gaies. Son compagnon, Rodolphe, est un poisson rouge qui symbolise la solitude et l'enfermement. L'on rit avec bonne humeur de toutes les trouvailles d'Albane Devouge pour illustrer les déboires, les fausses bonnes pistes et heureusement, quelques lueurs d'espérances.

EN DEUX MOTS

Un régal d'humour dans l'épreuve, avec un personnage très attachant.

UN EXTRAIT

Parmi bien d'autres:

Page 107, Agathe défile pour le 1° mai. Elle arbore une banderole sur laquelle est écrit: "Chômeuse en grève"...

L'AUTEUR

Née en 1977, Albane Devouge, après des licences en histoire et géographie, est diplômée de Sciences-Po Paris. Elle suit les cours de théâtre à l'Ecole Florent, se passionne pour la photographie, suit une formation de dessin et de peinture. Après avoir exercé des activités dans le journalisme et la communication et de nombreux petits boulots, elle est aujourd'hui consultante/formatrice et secrétaire générale du Forum du Futur.