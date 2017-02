"Quarante ans": quand une grande intelligence butine en chemin

LIVRE

Quarante ans

de Marc Lambron

Ed. Grasset

L’AUTEUR

Elu à l’Académie Française en 2014, Conseiller d’Etat, normalien, reçu 1er à l’agrégation de lettres, énarque, critique littéraire, écrivain, journaliste au Pointet au Figaro Madame, Marc Lambron a été couronné par le Femina en 1993 pour L’œil du silence (Flammarion), le prix Maurice Genevoix en 2006 pour Une saison sur la terre (Grasset).

Une carrière littéraire qui démarre en 1988 avec L’impromptu de Madrid (Flammarion), suivi de La nuit des masques (Flammarion, 1990), Carnet de bal(Gallimard, 1992), 1941 (Grasset, 1997), Etrangers dans la nuit (Grasset, 2001) Carnet de bal (2) (Grasset, 2003), Les menteurs (Grasset, 2004) Une saison sur la terre (Grasset, 2006), Mignonne, allons voir …(Grasset, 2008) Théorie du chiffon (Grasset, 2010) Carnet de bal 3 (Grasset, 2011) Nus vénitiens(Seghers, 2012), Tu n’as pas tellement changé (Grasset, 2014).

Quarante ans est son quinzième ouvrage.

THEME

Dans le rétroviseur de Marc Lambron, l’année 1997. Celle de la sortie de son livre 1941 (Grasset) mais pas seulement. On y croise le mal et le bien, la politique et ses ténors plus ou moins enroués, les vedettes de l’année ou de la décennie précédente, le triste et le gai, le savoir et la fumée. Les chasseurs de primes et les élus de la République. Des présidents, des putes, des poètes distingués croisant Isabelle Huppert, Claire Chazal, Bernard-Henry Levy …. et cent autres. Le gratin d’un peu partout. De quoi faire saliver ceux qui n’en sont pas. Mine de rien, on s’instruit. Entre ceux que l’on avait déjà passés à la trappe, ceux que l’on avait manqués et les nouveaux venus, le balayage médiatique laisse peu de survivants. Il y a beaucoup de monde dans la vie de l’auteur, des célébrités, quelques amis, des pauses délicieuses au Récamier ou à la table des Pourtalès. Des silhouettes aussi : Flaubert, Pétain, Christian Bourgois, Jünger, Modiano pour Dora Bruder, des rivaux pour le Goncourt qui passent sans élégance, Alain Minc et Chateaubriand qui n’ont guère en commun, le Harry’s Bar et Merleau-Ponty, Pierre Moscovici et Radio NotreDame où l’on parle le matin avec le ton de la confession de minuit.

POINTS FORTS

Marc Lambron nous livre un cocktail sucré-salé à la sauce germanopratine, pimentée d’un zest de snobisme assumé. L’esprit Lambron ? Une flèche décochée avec un sourire d’éternel post-ado capable d’atteindre sa cible où qu’elle se cache. Comme on avait déjà pu le voir dans les irremplaçables Carnet de Bal (Grasset, 2001,2003,2011) éblouissante galerie de portraits des années 90, Lambron connait la musique et la sienne peut être aussi incandescente que meurtrière.