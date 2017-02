Quand Steve Bannon prédit un conflit en mer de Chine du Sud : le conseiller spécial de Donald Trump est-il un lucide ou un dangereux va-t-en guerre ?

Atlantico : Dans un entretien accordé le 2 février au Guardian, le conseiller de Donald Trump chargé de la stratégie Steve Bannon a déclaré qu'il n'y avait pas de doute à avoir sur le fait qu'il y aurait une guerre en Mer de Chine du Sud dans les dix prochaines années. S'agit-il d'une prophétie auto-réalisatrice dangereuse ou d'un constat lucide à l'opposé de la naïveté de certains commentateurs ?

Jean-Vincent Brisset : Steve Bannon n’est ni le premier ni le seul à s’inquiéter d’un possible conflit en Mer de Chine du Sud. Les ambitions stratégiques de la Chine en direction des espaces maritimes ne sont pas une nouveauté, mais elles ne sont pas, non plus, séculaires et bâties sur une légitimité historique. Il faut se souvenir que, en 1933, le Journal Officiel de la République Française (25 juillet 1933) publiait un simple "avis" du Ministère des Affaires étrangères "relatif à l’occupation, le 19 juillet 1933, de certaines îles [en fait, l’ensemble des Spratleys] par des unités navales françaises".

Avis terminé par la mention "les îles et les îlots sus-indiqués relèvent désormais de la souveraineté française". Le tout sans réaction des autorités chinoises, à l’époque en pleine déliquescence. Ce sont des unités fidèles à Chang Kaishek qui ont profité, après 1945, de l’absence de toute occupation pour s’y implanter et ce sont les Taïwanais qui occupent actuellement Itu Aba, la plus grande des Spratleys. Le seul "jugement" récent et pertinent sur les problèmes de souveraineté dans la zone est celui prononcé en juillet 2016 par le tribunal arbitral de la Haye. Il s’appuie sur la Convention des Etats Unis sur le droit de la mer, ratifiée par toutes les parties prenantes (à l’exception de Taïwan, dont l’ONU ne reconnaît pas l’existence indépendante et des Etats Unis). Ce jugement, qui a fait l’objet d’un déni total de la part de Pékin, confirme l’existence d’une zone internationale au centre de la Mer de Chine du Sud, et donc invalide toutes les revendications sur des eaux territoriales dans cette zone. De son côté, la Chine affirme haut et fort une souveraineté sur l’ensemble de la zone, au ras des côtes de certains riverains et jusqu’à 1700 kilomètres au Sud du point le plus Sud de l’île de Hainan, qui était il y a encore quelques décennies le point de territoire national le plus méridional sur les cartes chinoises.

Les riverains immédiats (Vietnam, Philippines Malaisie et Brunei) ou ceux concernés d’un tout petit peu plus loin (Singapour et Indonésie) sont depuis longtemps inquiets des revendications chinoises, qui s’affirment de jour en jour. Au-delà des simples déclarations, Pékin a créé une entité administrative -la municipalité de Sansha- qui englobe toutes les terres émergées dans la zone (y compris celles occupées par d’autres nations). Cette action se complète par la construction de structures portuaires et aéroportuaires basées sur des récifs, ce que font aussi les autres parties prenantes, mais sur une bien moindre échelle. Ces nouvelles installations, outre le fait qu’elles s’accompagnent d’un désastre écologique, ont une capacité militaire importante.