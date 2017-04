Quand la société est agressée par les enfants qu'elle n'a pas su protéger

De l’incivilité au terrorisme, comprendre la violence sans l’excuser : pourquoi avoir choisi de sortir ce livre maintenant?

Maurice Berger : Depuis 1979, notre équipe du CHU de Saint-Etienne étudie les causes des comportements violents qui débutent souvent dans l’enfance. En 1992, j’indiquais que nous allions "fabriquer" des milliers de futurs adultes qui se tourneraient vers diverses formes de violence. Mes conclusions n’étaient pas audibles à cause du déni dont cette question a fait l’objet jusqu’à récemment. Pour diffuser le fruit de notre travail, il a fallu attendre que la situation soit devenue à ce point grave qu’on ne puisse plus minimiser son ampleur.

J’ai donc choisi d’écrire un ouvrage accessible à tous et pas seulement aux professionnels de l’enfance parce que nous assistons à une très forte détérioration de la situation. Nous sommes confrontés à de plus en plus d’enfants violents, qui le deviennent de plus en plus tôt et qui frappent de plus en plus en fort. Les cas de violence gratuite, vandalisme et d’insultes se multiplient. Lorsqu’il y a un différend, on passe de plus en plus vite des insultes aux coups. A l’école, et même dès la crèche, les professionnels les plus anciens, ceux qui disposent d’un certain recul sont unanimes : les digues ont lâché.

Je ne vais citer qu’un exemple de comportement récent qui illustre l’impasse à laquelle nous sommes arrivés. Aujourd’hui, certains adolescents des quartiers dits sensibles déclarent "planifier" leur parcours de vie en s’octroyant une période pour "prendre du bon du temps" entre 10 et 25 ans, période pendant laquelle ils légitiment le vol avec agression physique, le racket, le trafic de drogue, les violences gratuites. Une véritable culture de quartier s’est construite ainsi autour d’un modèle que l’on peut résumer de la façon suivante : "On a le droit de consacrer des dizaines de milliers d’euros pour s’habiller en vêtements de marque et mener grand train dans le Midi, quels que soient les moyens employés pour générer les revenus". Après quoi, ces sujets s’imaginent rentrer dans le rang, fonder une famille, en considérant que tous leurs péchés seront lavés par la pratique religieuse qu’ils débuteront alors. Or cela est à la fois inacceptable et impossible.

Inacceptable car on ne peut pas ignorer les traces physiques et psychologiques laissées chez les victimes de ces agressions. Impossible car c’est entre 10 et 17 ans que l’on apprend un métier et à s’insérer dans la société. Quelle alternative proposer à ces générations qu’on a laissé dériver, en particulier en ne proposant pas une pédagogie adaptée à ses difficultés spécifiques d’apprentissage ? Comment remonétariser la valeur de l’effort ? Un tel pari n’est pas forcément perdu d’avance.

Comment entendez-vous réagir face à ce tsunami ?

Ce n’est pas un tsunami. Ce changement s’est opéré petit à petit sous l’influence de divers facteurs tels qu’une structure familiale clanique ; l’exposition à des scènes de violence conjugale pendant les deux premières années de la vie ; la loi de 2007 réformant la protection de l’enfance qui s’est centrée sur l’adhésion des parents, fut-elle de surface, aux mesures éducatives proposées au lieu de se centrer sur la protection du développement affectif de l’enfant et sur la satisfaction de ses besoins fondamentaux, etc.