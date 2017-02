Quand des scientifiques piratent leur propre ADN pour accélérer la recherche

Atlantico : Les contraintes d'expérience sur l'ADN sont nombreuses (coûts, personnel qualifié, équipements spécifiques, etc.). C'est pour cela que Brian Hanley, un microbiologiste américain qui travaille sur l'ADN, a choisi de faire un essai de thérapie de gènes. Il s'est fait inoculer des cellules d'ADN dans la cuisse. Quelles sont les finalités de cette expérimentation ? A quoi pourrait servir cette injection de fragments d'ADN sur des êtres humains ?

Laurent Alexandre : Brian Hanley est le fondateur de Buterfly Sciences, une société qui veut démocratiser les thérapies géniques. Il pense que les contraintes réglementaires sont trop lourdes, ce qui freine la science biomédicale.

Il promeut donc le bricolage génétique sans contrôle bioéthique, ni règlementaire.

C’est le DIY (Do-it-yourself) appliqué à la génétique. Cette revendication consistant à contourner les lourdeurs bureaucratiques monte aux Etats-Unis : l’administration Trump est en train de nommer des anti-règlementations à la tête de la FDA, qui est l’organe de contrôle des médicaments aux Etats-Unis.

Hanley veut prouver qu’il est possible facilement de faire rentrer de l’ADN dans des cellules adultes. Chez lui, l’ADN a été injecté dans les muscles de la cuisse en association avec des courants destinés à favoriser la pénétration de l’ADN dans les cellules. La modification génétique vise à faire produire de nouvelles protéines aux cellules musculaires.

Le chercheur a déclaré qu'en faisant cela, il a voulu donner un coup d'accélérateur à la recherche sur les cellules et l'ADN. Mais quel pourrait être le champ d'application de ces travaux ? Quelles seraient les maladies qui pourraient être traitées ? Dans un article de la MIT Technology Review, il est évoqué la possibilité de repousser les effets de la vieillesse des cellules sur le corps et de vivre plus longtemps. Cet objectif est-il réalisable à l'avenir ?

Si cette technique marchait, cela permettrait de modifier l’ADN des cellules pour, par exemple, corriger des maladies génétiques comme la myopathie. Mais attention, cela fait des années qu’on essaie et je doute que de telles solutions amateures marchent.

Quand à augmenter son espérance de vie avec de telles techniques, on est plus proche de Rika Zarai que de la médecine moderne. Il y a encore besoin d’énormément de recherche fondamentale avant de comprendre le vieillissement humain et de mettre au point des thérapeutiques le combattant.

Quels sont les dangers d'une telle expérience pour la santé ? Pourra-t-elle se généraliser dans un futur plus ou moins proche, de telle sorte que nous pourrions nous faire administrer des cellules nouvelles ou ayant appartenu à quelqu'un d'autre ?

On nage en plein délire. La thérapie génique sauvage sans validation éthique, ni médicale, est débile et pourrait être médicalement catastrophique. Toute modification génétique peut entrainer un cancer !