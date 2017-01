Quand le rire et l'amour font bon ménage

THEATRE

« Grand Symposium : Tout sur l’Amour »

Écrit et mis en scène par Emma la Clown et Catherine Dolto.

INFORMATIONS

Théâtre de Belleville

94 rue du Faubourg du Temple

75011 Paris

Réservations : 01 48 06 72 34

reservations@theatredebelleville.com

le lundi à 20H et le dimanche à 17h.

ATTENTION: dernière, le 30 janvier.

LES AUTEURS

- Emma la clown est le pseudonyme de l'humoriste Meriem Menant. Elle a été révélée enFrance par son One Woman Show Emma sous le divan, une approche comico-scénique de lapsychanalyse.

Elle se démarque ainsi du clown de cirque pour s'approprier les planches du théâtre.

Abordant des sujets considérés comme « sérieux » (la politique internationale, la psychanalyse, l'Afghanistan, Dieu et la science...), Meriem Menant apporte sur les scènes, au-delà de son personnage de clown, la vision d'une humoriste engagée.

Elle a réalisé, par ailleurs, plusieurs mises en scène, dont Le Concert sans retour, du groupeCinq de Cœur, nommé aux Molières 2015 dans la catégorie meilleur spectacle musical.

Elle collabore depuis septembre 2010, en tant que chroniqueuse, à l'émission Un jour tout neuf de Brigitte Patient sur France Inter.

Emma la clown est aujourd'hui considérée par beaucoup comme la clown la plus populaire de France. En 2007, elle a été choisie par l'artiste Sophie Calle dans le cadre de son œuvrePrenez soin de vous, qui a représenté la France à la biennale de Venise, en tant que « seule femme clown française ».

- Catherine Dolto-Tolitch, née le 5 août 1946 au Croisic, est médecin pédiatre,haptothérapeute, et écrivain spécialisée dans les livres sur la santé des enfants. Elle est la fille du kinésithérapeute Boris Dolto, d'origine russe, et de la psychanalyste et pédiatre françaiseFrançoise Dolto. Elle est également la sœur du chanteur Carlos.

- Catherine Dolto et Emma la clown ont créé un spectacle, "La Conférence", sur différents sujets, qu'elles jouent régulièrement depuis 2005; puis, en 2014, "Grand Symposium : tout sur l'amour ».

THEME

Au cours de cette conférence, Catherine Dolto et Emma la Clown s’interrogent sur l’amour et l’état amoureux. Elles tentent de les disséquer et pour ce faire font appel à plusieurs scientifiques de domaines différents, à l’aide d’interviews filmées qui ponctuent le spectacle.

Catherine, haptothérapeute, établit le parallèle entre la relation mère/bébé et celle que les adultes rejouent ensuite. Quant à Emma, elle… commente et apporte sa part de réflexion décalée pour aider les spectateurs à avancer sur le sujet… Et pour finalement se demander si le moment passé ensemble avec les spectateurs n’est pas déjà un moment d’amour partagé !