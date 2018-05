Quand le rêve américain est mort

Sans nul doute, George Wallace serait fier du travail accompli par Donald Trump, même s’il y a des différences : Wallace est un suprémaciste néo-confédéré blanc, alors que Trump est totalement inclassable : c’est un homme d’affaires qui s’est perdu dans le monde politique, sans être un politicien lui-même. Il attire les ethno-nationalistes mais semble plus naviguer à l’intuition plutôt que mû par une pensée politique déterminée et structurée. Trump pense pouvoir gouverner comme on dirige une multinationale.

Il veut continuer à faire ce qu’il a fait toute sa vie : être le P-DG.

Wallace recueille seulement 13,5 % du vote populaire en 1968 et ne réussit vraiment bien que dans le Sud profond ; Trump s’impose comme le meilleur candidat républicain. Tous les deux partagent cette capacité surnaturelle à mobiliser les électeurs. Leur mobilisation se fait sur le rejet, la haine, les ressentiments brûlants, le désenchantement des électeurs blancs, convaincus que leur pays leur a été volé et qu’ils doivent le reprendre — par tous les moyens.

La force de Donald Trump est aussi, en grande partie, dans l’art de jouer sur plusieurs messages qui convergent tous vers ce même but d’unir les électeurs dans une colère commune. Le choix de s’attaquer au mythe du Rêve américain se révèle gagnant. Comme en 1968, ce rêve est attaqué de toutes parts lorsqu’il fait campagne et les laissés-pour-compte de la mondialisation sont les premiers à entendre un message qui consiste à vouloir les remettre au centre du jeu et à détourner le flot des dépenses — injustement dilapidées à l’étranger et pour des buts extérieurs aux intérêts immédiats des États-Unis — pour les rediriger vers la recherche de leur bien- être, de leurs emplois et ceux de leurs enfants. Il évoque, nous dit Lauric Henneton, la mort de ce Rêve américain « pour illustrer de façon brutale, voire racoleuse, la combinaison de facteurs économiques comme la stagnation sinon le reflux des revenus des classes moyennes, la difficulté grandissante à devenir propriétaire et l’endettement croissant, notamment des étudiants, qui rend les études de moins en moins abordables, ce qui a un rôle direct dans les perspectives d’ascension sociale. » La peur de ne plus pouvoir progresser et de se retrouver bloqué dans une stagnation dont on ne peut plus sortir génère une angoisse chez l’électeur de 2016 que l’on peut très certainement comparer à celle de l’électeur de 1968. La fin d’une ère de domination américaine au cours des années 1960 surprend une population qui était entrée dans une routine bien confortable. La crise de 2007-2008 rouvre ces mêmes vieilles blessures et entraîne des demandes de protection toujours plus fortes. Dans les deux cas, cela se fait au détriment des populations plus fragiles, des minorités, des exclus. La population blanche se recroqueville sur elle-même et se sent agressée par la demande sociale de ces groupes, demande qui est désormais en compétition avec eux.