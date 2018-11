Quand les programmes informatiques tentent d'imiter l'intelligence humaine

Les premières tentatives pour créer des programmes informatiques d'intelligence artificielle visant à reproduire l'intelligence humaine empruntèrent précisément cette voie. Beaucoup de philosophes et de psychologues sentaient pourtant que cette méthode était dès le début vouée à l'échec. Ceux-ci suspectaient, comme nous, que le subconscient soit une illusion. Mais les chercheurs ont persisté. Ils misaient sur le fait que s'il y avait ne serait-ce qu'une infime chance de réussir, cela valait la peine d'essayer.

Réussir à produire les premières machines intelligentes en captant et en recréant notre manière de comprendre le monde serait un sacré exploit. Leurs espérances étaient grandes.

Pendant plusieurs décennies, les plus grands chercheurs ont estimé que les machines atteindraient le niveau d'intelligence humaine en quelque vingt ou trente années. Cependant, les progrès furent plus lents et le défi plus important que prévu. Dès les années 1970, on commença à douter sérieusement. Dans les années 1980, le programme d'exploration et de classement des savoirs a commencé à avoir des ratés. Depuis, le projet de modélisation de l'intelligence humaine a été lentement et discrètement abandonné à la faveur d'entreprises spécialement orientées vers la reconnaissance visuelle ou vocale numérique, la traduction automatique, les jeux en ligne, la robotique et les voitures autonomes. Depuis les années 1980, l'intelligence artificielle a surtout très efficacement servi à s'attaquer à ces problèmes particuliers. Cependant, ces succès ont été atteints en oubliant complètement l'extraction du savoir humain dans le but de trouver les principes du sens commun.

En revanche, au cours des dernières décennies, les chercheurs en intelligence artificielle ont progressé en construisant des machines capables d'apprendre sans les humains, en étant confrontées directement aux problèmes à résoudre. L'intelligence artificielle a pris une autre voie, bien que connexe : l'autoapprentissage. L'autoapprentissage fonctionne sans informations livrées par l'homme. Les machines vont elles-mêmes chercher les informations dans d'énormes quantités de données : images, signaux vocaux, corpus linguistique, jeux d'échecs, etc. Cela a été possible grâce à des progrès sur plusieurs fronts : les ordinateurs sont plus rapides, les puits de données plus vastes et les méthodes d'apprentissage plus pointues. Mais à aucun moment des pensées humaines n'ont émergé de théories reconstituées du sens commun.

