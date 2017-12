Quand le politiquement correct nous aveugle sur ces autres causes majeures de la pauvreté

Article publié initialement le 12 septembre 2017

Une banque d’affaires a publié récemment une note sur les inégalités, j’en profite pour pousser un petit coup de gueule car sur ce sujet est propice à toutes les clowneries et je garde le « l » pour rester poli. Toujours les mêmes poncifs, toujours plein d’hypocrisie, le domaine se partage entre ceux qui ne savent pas ce qu’ils disent et ceux qui ne disent pas ce qu’ils savent. 5 points en vitesse, oui je suis énervé (plus sans doute que ceux de la banque d’affaires en question qui, payés à 100K/mois à New York pour dire n’importe quoi sur les taux d’intérêt depuis des années, n’ont pas l’air de s’en faire) (un peu comme Larry Summers à Davos pleurant sur la montée des inégalités, il faut être zen moi je ne pourrais pas) :

1/ juste un peu de nettoyage lexical pour commencer : parlons de dispersion des revenus, car identifier une « inégalité » en français c’est déjà identifier une « injustice ».

Il faudrait distinguer inégalités justes et injustes, bon courage. Le vrai problème c’est la pauvreté, le reste se résume souvent (pas tout le temps) à de l’envie. Il existe plusieurs facteurs de dispersion, soit, mais ils doivent être définis, quantifiés, hiérarchisés, contextualisés, sinon bienvenue dans un vaste gloubi-boulga (la note en question, comme beaucoup d’autres, verse dans le méli-melo, cinq facteurs emboités, pas de dates et pas de chiffres). Il existe de vrais problèmes de mesure, par exemple avec les mesures en quintiles, déciles, centiles (qui n’ont pas les mêmes effectifs ! les ménages pauvres sont souvent et de plus en plus des cellules monoparentales, il y a plus d’unités de consommation chez les riches et rien que cela crée une énorme distorsion, jamais évoquée, dans les comparaisons de revenus),

2/ la thèse préférée des économistes est celle dite du « progrès technique biaisé » (en faveur des gens hautement qualifiés, en défaveur des gens peu qualifiés). Mais comme il n’est pas question, j’espère, de réduire le progrès technique, on sent qu’on arrive vite vers la tarte à crème de la formation. Et surtout, avec la crise, le progrès technique a déjà nettement ralenti ces dernières années, un peu partout en Occident, or on a rarement autant parlé des inégalités !! Rien n’est monétaire pour les structuralistes qui nous dirigent, et de ce point de vue Piketty est dans le consensus mou : les robots et les impôts, mais jamais la BCE et la déflation ; le cyclone Irma, mais jamais le cyclone Jean-Claude qui, en 1992 comme en 2008, a crée un millions de chômeurs,

3/ les globalisations commerciales et financières sont pointées du doigt, mais pas l’immigration. C’est le royaume du politiquement correct (même les marxistes old school parlaient des effets de l’immigration sur la constitution d’une armée industrielle de réserve au service des patrons). La dispersion des revenus est forte au sud des USA, mais qu’en serait-il au sud de la France s’il n’y avait pas une mer entre nous et l’Afrique du nord ? Je fais court sur ce sujet, moi non plus je ne veux pas avoir des problèmes. Mais on est vraiment au bal des hypocrites, un peu comme Macron qui vient donner des leçons de solidarité européenne à la Pologne alors que cette dernière vient de récupérer un million d’ukrainiens,