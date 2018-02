Quand la police scientifique permet de démasquer les criminels... et quand elle se retourne contre la justice

Atlantico : L'effet CSI du nom de la série américaine "Crime Scene Investigation" est une théorie qui tendrait à soulever la potentielle influence qu'auraient les séries de police scientifique sur les jurés. D'après vous, comment ces séries télévisées, qui présentent de manière romancée le travail de la police scientifique pourraient influencer les décisions de justice rendues? Est-ce que l'absence de preuves scientifiques apportées pendant un procès serait de nature à bénéficier à l'accusé par exemple ou est-ce que tout cela mérite d'être relativisé?

Guillaume Jeanson : L’effet CSI également appelé CSI Syndrome voudrait en effet prêter à des séries télévisuelles policières des effets sur les jurés, les victimes et mêmes les criminels. A ces derniers, elles enseigneraient les meilleurs moyens d’effacer les traces de leurs crimes et aux autres elles conduiraient à instiller un biais entre la réalité des techniques de police scientifiques et leur représentation fictive. Il faut sans doute rester néanmoins très prudent quant à la réalité tangible de cette influence supposée sur les victimes et les jurés. L’impact sera très différent en effet suivant le degré de fragilité des personnes en question et celui de gravité des affaires en cause.

Puisque le plus souvent ces personnes ne sont pas des « sachant », il relève bien sûr de la responsabilité des experts intervenants de faire montre de pédagogie et de leur consacrer le temps nécessaire à leur meilleure compréhension possible des enjeux et incidences de ces techniques. En pratique, il est fréquent que les avocats rodés à ce type d’exercice veillent de toute façon à intervenir par le biais de questions donnant lieu à reformulations, pour s’assurer de la parfaite intelligibilité pour les jurés de propos techniques tenus, dès lors que ces propos se révèlent favorables aux intérêts de leurs clients. Pour ce qui est des victimes, il incombe également à leurs avocats de dissiper toute incompréhension éventuelle qui pourrait résulter de tels biais cognitifs.

Vous posez aussi la question des conséquences de l’absence de preuves scientifiques. Si l’absence de preuve ne constitue pas nécessairement la preuve de l’absence, il va quand même de soi que le principe de la présomption d’innocence doit être respecté. Pour autant, apprécier de manière générale et abstraite les conséquences de l’absence d’une preuve scientifique quant à la culpabilité d’un accusé serait non seulement péremptoire mais surtout impossible. Les hommes n’ont jamais attendu les progrès récents de la science pour juger leurs semblables et les reconnaître coupables dans bien des cas. Si l’on peut se réjouir de disposer à présent de tels modes de preuves de plus en plus solides grâce aux techniques de la police scientifique, il ne faut pas non plus sombrer dans l’illusion dangereuse de la toute-puissance de ces techniques pour découvrir la vérité. Surtout si des criminels apprennent dans le même temps à mieux faire disparaître leurs traces. Chaque preuve doit donc continuer être appréciée humainement et à la lumière des autres éléments du dossier pour en mesurer la portée la plus juste. C’est un lieu commun hélas de rappeler que la plupart des procès conservent une part d’ombre. Peut-être avez-vous déjà entendu cette expression si lucide et symptomatique, de « vérité judiciaire » ?