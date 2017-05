Quand on crie trop souvent au feu... Autopsie de la perte de crédibilité de la parole publique sur les dangers courus par la démocratie

Atlantico : La culpabilisation des électeurs, dans le but de les faire adopter une ligne de conduite, morale et ainsi orienter un vote se révèle en cette fin de campagne. S'agit-il réellement d'une nouveauté dans le débat français, quelle est la particularité de son épisode 2017 ? En quoi une telle stratégie peut elle mener à une décrédibilisation de la parole publique, et à un évitement de thèmes pourtant essentiels, aux yeux des français, des inégalités, au libéralisme, et en passant par l'immigration ?

Eric Deschavanne : Le débat général porte sur la pression morale exercée par "le parti des médias" sur les électeurs.

Plus spécifiquement, cette fois-ci, il agite le peuple de gauche, divisé entre une gauche morale qui défend le barrage républicain contre le FN et une gauche populiste antilibérale qui refuse de choisir entre un candidat social-libéral et le candidat FN. Les deux précédents notables, me semble-t-il, sont le phénomène du front républicain entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2002 – mais la pression morale était tellement unanime que la question ne fut posée que par quelques intellectuels – et surtout le référendum de 2005, le débat ayant été alors plus politique, incriminant davantage une "pensée unique" de l'establishment à propos de l'Europe qu'une pression morale stricto sensu.

Il faut je crois distinguer trois strates pour expliquer le phénomène actuel. Il y a d'abord la tendance à la confusion de la morale et du politique, qui est assez générale, la démocratie médiatique carburant à "l'indignation". Dans cette campagne présidentielle, la pression médiatique a d'abord incliné l'électorat à ne pas voter pour le candidat corrompu qui volait l'argent public et se faisait offrir des costumes, avant d'agiter, après le premier tour, le péril fasciste, en invoquant le devoir de mémoire.

La deuxième strate est le problème posé par l'existence d'un "parti des médias"- problème qui n'est pas spécifique à la France et qu'on retrouve non seulement aux États-Unis mais aussi partout en Occident où se retrouve le nouveau clivage social, liée à la mondialisation, entre une métropole écononomiquement dynamique et une périphérie affectée par la désindustrialisation, la désertification et la relégation. Ce qu'a dit très lucidement Michel Houellebecq hier soir à l'Emission politique à propos de lui-même vaut bien davantage pour le milieu journalistique et médiatique : quand on vit à Paris, où le FN n'existe pas, on est déconnecté des problèmes qui font exister l'électorat du FN. On vit dans une France qui n'est pas toute la France. L'élection démocratique a précisément pour fonction de faire surgir dans le débat public des préoccupations qui pourraient, sinon, ne jamais être portées dans le débat public. Si on laissait les journalistes hiérarchiser les problèmes en fonction de leurs propres préoccupations, il est probable qu'on n'aurait débattu, au cours de cette campagne électorale, que des questions soulevées par Benoît Hamon – les perturbateurs endocriniens, le revenu universel, le 49-3 citoyen, etc.