Quand un officier des Arts et Lettres gagne dix fois moins que le coiffeur de l'Elysée

La lâcheté du monde politique et de la presse subventionnée aura permis de maintenir un couvercle sur l'escroquerie linguistique du quinquennat Hollande jusqu'à l'annonce de sa non-candidature, qui vient de donner le signal de l'hallali à tous les grammairiens de la vingt-cinquième heure. Depuis le début, François Hollande parle et écrit d'une manière qui offense le bon goût. Il fallait qu'on le dise, or très peu l'ont dit. Il aura fallu cinq ans aux commentateurs de tous bords pour s'apercevoir qu'un président qui parle de Mandela comme d'un "combattant infatigable de l'apartheid" n'est pas à sa place sous des lambris qui ont vu passer tant de normaliens à la Pompidou et de diplomates à la Claudel.

Le président Hollande appartient, comme Ségolène Royal et Martine Aubry, à cette frange d'analphabètes sortis de l'Ena qui ont fait Français deuxième langue, et la plupart de ses collaborateurs et ministres, à l'exception de Montebourg peut-être, ne valent pas mieux que lui. Les tweets de Christiane Taubira étaient d'une prétention maladroite et absconse qui a fait honte à la France entière (L'#Express assène. Serait drôle, sauf que femme qui dérange couche forcément. Presse d'info ou presse de faux? Newton : lourd en tombant.) . Aquilino Morelle, qu'on nous donnait pour un phénix, est l'auteur d'une poignée de discours grotesques dont celui que je dénonçais ici-même au sujet d'un soldat mort en août 2012, soit trois mois après l'élection présidentielle la plus désastreuse de l'après-guerre.

A l'époque ni la presse ni le personnel politique n'étaient très impatients de relever les fautes et les grossièretés présidentielles. Tant qu'on ne savait pas de quel bois le président allait se chauffer, la grammaire, l'orthographe, le bon goût pouvaient attendre. Les instituteurs aussi ont attendu mais en vain. Leur attente a été payée finalement de tant d'incorrections, y compris en provenance de leur ministre, qu'ils ont décidé de faire le minimum syndical en attendant la retraite. Najat Vallaud Belkacem a même été reprise publiquement par une prof de français pour avoir défendu sa réforme en ces termes qui comportent une faute de conjugaison et une rupture de syntaxe par changement du sujet en cours de phrase #ReformeOrthographe Bien qu'appliquée en 2008, je n'ai pas le souvenir que @Le_Figaro la critiquât. Instrumentalisation?

Ensuite les discours présidentiels, les conférences de presse, tout, de mois en mois, aura accentué l'impression de malaise linguistique, dans un silence insistant et consternant, celui de la presse, celui de l'audiovisuel, et celui de l'Académie. Non seulement la diction présidentielle était horripilante et rappelait les aventures de Casimir dans l'Ile aux enfants, mais ses phrases étaient vides, sans verbe, sans objet, sans portée, sans panache, sans rien.