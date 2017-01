Quand Mossoul retrouve furieusement goût à la vie alors même que la bataille pour la libérer totalement de l’Etat islamique fait rage

The Daily Beast par Florian Neuhof

MOSSOUL, Irak- Sur l'autoroute à six voies menant à l'est de Mossoul, Hussein et son frère Omar poussent un chariot chargé de poulets congelés.

Peu de voitures se hasardent sur la route, qui est bloquée par les Humvees noirs des forces antiterroristes irakiennes d'élite qui sont engagées dans un combat mortel au cours des trois derniers mois.

Les habitants de Mossoul parcourent les rues à pied pour aller faire des provisions qui commençaient à manquer pendant que les combats faisaient rage autour d'eux.

Hussein, 20 ans, et son frère, 14 ans, vivent dans le quartier Al Qods, qui a été entièrement libéré du soi-disant Etat islamique par l'armée irakienne il y a deux semaines.

ll y a quatre mois, leur famille a dû fermer le petit restaurant qu’elle gèrait, à cause de la hausse des prix des denrées alimentaires. Ils ont rouvert quelques jours après qu’ISIS ait été repoussé. Les deux frères en sont déjà à leur deuxième ravitaillement au marché qui a vu le jour dans Gogjali, le premier quartier de Mossoul à avoir été libéré.

Les habitants d'Al Qods se sont terrés quand la ligne de front s’est approchée d'eux comme un raz de marée. Les Humvee de l'armée irakienne ont fait face à des combattants fanatiques retranchés dans des positions défensives bien préparées, et les voitures piégées suicide ont tué des soldats et des civils.

Mais, dès que la menace terroriste s’est éloignée, la vie est revenue. Chaque jour, les habitants des zones libérées vont et viennent à Gogjali, pour ramener de la nourriture, du carburant et d'autres produits essentiels. Commerces et restaurants rouvrent, mettant fin à la pénurie et à l'inflation des prix qui régnaient dans les dernières semaines avant la libération.

Faute d’aide du gouvernement et des organisations internationales, ce sont les entreprises privées qui ressuscitent la ville.

Chaque jour, des camions chargés de marchandises traversent les points de contrôle dans ce qui est encore une zone militarisée, un lien vital pour le commerce du marché de Gogjali.

L’offre augmente, les prix baissent : un bidon de 20 litres d'huile de cuisson change de mains pour 50.000 dinars irakiens, près de 40 $, dans la partie de Mossoul encore contrôlée par ISIS, mais il coûte environ 12.000 dinars à Gogjali. Un kilo de sucre coûte 10.000 dinars là où les djihadistes sont encore présents, plus de 10 fois le prix normal.

Malgré la baisse des prix, de nombreux résidents continuent à avoir une vie précaire.

ISIS a fait irruption dans Mossoul en juin 2014, avec quelques centaines de combattants, ils ont supris les forces de sécurité, et ils ont repris la deuxième plus grande ville du pays. Depuis lors, environ 1,5 millions de personnes ont dû se conformer aux ordres du groupe terroriste, et la stagnation économique s’est installée dans la ville coupée du monde extérieur avec un commerce limité avec les territoires tenus par ISIS en Irak et en Syrie.