Quand le MIT nous explique les plus grosses tendances de l'intelligence artificielle pour 2017

L'intelligence artificielle (IA) : ça fait des décennies que les ingénieurs informatiques en parlent ; encore plus longtemps qu'on en entend parler dans la science-fiction. Mais aujourd'hui la réalité semble avoir bel et bien être partie pour rattraper la hype.

Le symbole fut la victoire cette année d'AlphaGo, le logiciel de DeepMind (une filiale de Google), au jeu de Go contre les plus grands maîtres du monde à ce jeu que tous les experts disaient trop compliqué, trop stratégique, trop intuitif, pour être maîtrisé par un logiciel. Mais ce symbole n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Dans de nombreux domaines, l'intelligence artificielle fait de grands progrès et semble bien partie pour transformer le monde, avec des conséquences notamment dans le domaine de l'emploi, qui sont potentiellement incalculables.

C'est dans ce contexte qu'après un 2016 de décollage, la prestigieuse MIT Technology Review, magazine affilié au MIT, présente les tendances les plus importantes pour l'intelligence artificielle en 2017. Parmi les plus frappantes on peut retenir les suivantes :

Le boom de l'IA en Chine

Pour l'instant, les principales avancées dans le domaine de l'IA ont été en Occident, et surtout aux États-Unis. Mais est-ce que ça va durer ? La Chine investit également massivement.

Comme le signale le magazine, Baidu, le "Google chinois", investit fortement dans son propre laboratoire de recherche en intelligence artificielle, qui a fait de véritables progrès dans le domaine de la reconnaissance vocale, la compréhension naturelle du langage, et l'optimisation des publicités. De son côté, le gouvernement chinois a prévu d'investir l'équivalent de 15 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, signale le site TechNode.

La compréhension du langage enfin à portée de main ?

Dans le domaine de l'intelligence artificielle, si le Saint Graal ultime est ce qu'on appelle "l'intelligence généralisée," c'est-à-dire une intelligence en tous points similaire à ou meilleure que celle de l'homme, un des "graals" intermédiaires est le langage.

Les "assistants" d'intelligence artificielle comme ceux de Google, d'Apple (Siri), Microsoft (Cortana) ou encore Amazon (Alexa) ont fait de réels progrès en 2016, et pour le MIT, même s'il ne faut pas "s'attendre à avoir des conversations profondes avec son smartphone pendant un petit moment", la compréhension du langage fera néanmoins de grands progrès en 2017.

Après la hype, le contrecoup

C'est un de ces cycles de la vie qui semblent inscrits dans la nature humaine : pour tout nouveau phénomène, la "hype", l'emballement, décolle, avant évidemment un contrecoup lorsque la réalité n'est pas à la hauteur des attentes générées à court-terme. Comme Bill Gates l'avait dit au sujet d'internet après l'éclatement de la bulle de la fin des années 1990, on a sur-estimé internet sur le court terme, mais on le sous-estimait probablement sur le court terme. Aujourd'hui, on peut voir qu'il avait raison : les transformations liées à internet vont sans doute plus loin qu'on ne l'imaginait même au sommet de la bulle en 1999, mais elles ont pris 15 ans de plus qu'on ne le pensait à l'époque.