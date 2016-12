À quand un médicament unique pour combattre les hépatites B, C et le sida ?

Tout comme la médecine dispose d’antibiotiques dits "à spectre large", capables de combattre un grand nombre de bactéries à la fois, des antiviraux "à spectre large" devraient venir compléter, un jour, l’arsenal thérapeutique.

La liste est longue, des maladies causées par des virus. En plus des pathologies citées plus haut, on peut ajouter la grippe, le chikungunya, ou encore Zika. En dépit de la crainte qu’ils suscitent, les virus sont des agents infectieux très rudimentaires. Ils sont formés d’un génome bien plus petit que le notre (contenant leur patrimoine génétique sous la forme d’un petit ADN ou d’un ARN) contenu dans une boîte faite de protéines, qu’on appelle une capside.

Ils ne peuvent survivre seuls et doivent impérativement parasiter des cellules d’un organisme vivant, dont ils détournent la machinerie à leur profit. Cela leur permet de proliférer et entraîne, le plus souvent, des problèmes de santé chez la personne infectée.

Des antiviraux à « large spectre »

Les armes dont la médecine dispose pour lutter contre les virus atteignent aujourd’hui leurs limites. Chaque médicament ne permet de soigner qu’une seule maladie virale, et pour nombre d’entre elles, il n’existe tout simplement pas de traitement. Pour les scientifiques, la solution d’avenir consiste à chercher des molécules dites "à spectre large", c’est à dire actives contre plusieurs familles de virus à la fois. C’est la voie dans laquelle s’est engagée l’équipe Inserm que je dirige à l’Hôpital Henri Mondor de Créteil (Val-de-Marne), au sein de l’Institut Mondor de recherche biomédicale. Nos travaux sur ce sujet ont été publiés fin septembre dans la prestigieuse revue Nature Communications. Pour en saisir la portée, un tour d’horizon des virus et de leurs mœurs parasites s’impose.

Hommes et virus coexistent depuis les origines de l’humanité. Certains virus sont présents chez beaucoup d’entre nous, sans provoquer pour autant de symptômes, comme ceux du groupe herpès. Ils peuvent cependant être réactivés, notamment dans les périodes où la personne voit son immunité baisser – lors d’un épisode de fort stress, à l’occasion d’une autre maladie ou lors de la prise de certains médicaments. Ils entraînent alors des pathologies sévères.

Des maladies fulgurantes

D’autres virus peuvent provoquer des épidémies saisonnières, qui ne durent – comme leur nom l’indique – qu’une saison. Elles sont souvent bénignes, par exemple celles de rhumes et de gastroentérites. Parfois plus sévères, comme celle de la grippe. Il existe aussi des infections virales survenant de façon imprévisible, sous la forme de maladies fulgurantes qui peuvent être fatales, avec des épidémies généralement circonscrites dans le temps et l’espace. C’est le cas d’Ebola, des virus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) qu’on a appelé la « grippe de Hong Kong » et du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), responsables de défaillances respiratoires mortelles.