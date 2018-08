Quand Mediapart s'inspire de l'étrange docteur Rath "médecin controversé"…

L'article commence de façon plutôt convenue. Il y est question de Monsanto qui, comme nul ne l'ignore, est une plaie pour l'humanité. Monsanto, dit Mediapart, affame les paysans, empoisonne la Terre et met en péril la survie de l'espèce humaine. Rien de très nouveau donc.

Mais dans un crescendo dramatique, l'article indique que Monsanto, a été absorbé par Bayer, le géant chimique allemand. Puis, dans une dramatisation croissante, Plenel se met aux manettes et actionne sa machine à remonter le temps.

Nous découvrons ainsi les heures les plus sombres de Bayer.

Sous Hitler, la firme allemande a collaboré avec le régime nazi. Elle a pillé, exploité les pays conquis. Et -on frémit- elle a utilisé des déportées pour d'abominables expériences chimiques.

Ce rappel est à peu près aussi pertinent que celui qui consisterait à reprocher aujourd'hui à Renault d'avoir fabriqué des camions et des tanks pour la Wehrmacht sous l'Occupation. De même, et dans le même esprit, on ne ferait pas un procès à Trump au prétexte que Roosevelt a en 1942-1943 livré à Staline des chars qui ont aussi servi à mettre en esclavage les peuples de l'Europe de l'Est.

La justice rétroactive apparaît donc comme une spécialité exclusive de Mediapart. Mais les dernières lignes de l'article sont plus pathétiques. Quelques mots de l'auteur pour avouer que l'essentiel des informations sur la liaison dangereuse Bayer-Hitler viennent du Dr.Rath, "médecin controversé". Et cette touchante confessions est accompagné d'une supplique aux lecteurs de Mediapart : "Si vous avez d'autres informations sur Bayer, merci de nous les communiquer".

Nous n'avons hélas aucune information supplémentaire sur Bayer. Mais nous en avons sur le Dr.Rath. Ce praticien allemand est l'inventeur de la "médecine cellulaire". On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Mais lui non plus semble-t-il. Les milieux médicaux le considèrent comme un charlatan. Il a breveté une méthode "cellulaire" pour guérir le cancer. Le Dr.Rath considère en effet que la chimiothérapie tue.

Il est également à l'origine d'un traitement miracle pour éradiquer le sida. Il s'est rendu en Afrique du Sud afin de l'expérimenter sur des cobayes humains. Les Sud-Africains l'ont aussitôt prié de décamper. Mais il sait tant de choses sur Bayer… Il paraît que le site de Plenel ne se porte pas trop mal. En effet, il est certain que pour se soigner Mediapart n'a jamais fait appel aux soins du bon docteur Rath….