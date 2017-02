Quand Jean-Luc Mélenchon oublie que l’appartenance à la zone euro rend son programme irréalisable

Atlantico : Ce dimanche 19 février, Jean Luc Mélenchon et ses proches présentaient le chiffrage du programme économique de la "France Insoumise", notamment en prévoyant une hausse de la dépense publique de 273 milliards d'euros, dont 100 milliards d'investissement public. Quelle est la cohérence d'un tel projet ?

Nicolas Goetzmann : Le programme de Jean Luc Mélenchon est très clair, il s'agit d'une relance keynésienne, c’est-à-dire d'une relance de l'activité par le biais de la dépense publique, financée par une hausse des prélèvements pour une part, et par l'emprunt en ce qui concerne l'investissement. Ce qui surprend au premier coup d'œil, ce sont les montants envisagés. 273 milliards d'euros, cela correspond tout de même à une augmentation de 20% des dépenses publiques du pays, qui affiche déjà un ratio parmi les plus élevés au monde, avec 57% de dépenses sur PIB.

Concernant les investissements publics, il s'agit d'une augmentation de 100 milliards d'euros alors que le montant annuel actuel est de 75 milliards, il s'agit donc d'une progression de 128%. La plus grosse faille d'un tel programme, au-delà des montants proposés qui sont vertigineux, est théorique, et peut être mise en évidence avec le cas japonais. Lors des décennies 90 et 00, le Japon est frappé par une crise de sa croissance, et une situation de déflation, ce qui est finalement très proche de ce qui se passe en Europe. Au cours de cette période, le Japon a investi massivement au travers de la dépense publique, notamment sur ses infrastructures. Au final, le pays a conservé sa croissance 0, mais a fini son expérience avec un taux d'endettement largement supérieur à 200% de son PIB. Ceci pour une raison simple, la politique monétaire agissait en frein à la relance budgétaire. Et le même phénomène s'est produit en Europe entre 2009 et 2011 ; les gouvernements européens ont répondu à la crise par un surplus de dépenses, mais la Banque centrale européenne a contré le mouvement en rehaussant ses taux directeurs au cours de l'année 2011. Ce problème est aujourd'hui bien connu, et est régulièrement appelé "the Sumner critique", du nom de l'économiste qui a pu le développer. S'il est vrai que le pouvoir budgétaire peut relancer l'économie, en soutenant la demande, on a tendance à oublier que le "maître" de la demande est la Banque centrale. Or, pour le moment, la BCE veille à ce que l'inflation de la zone euro ne dépasse pas les 2% sur le moyen terme. Dès lors, si une relance de 273 milliards d'euros avait lieu, les anticipations de croissance et d'inflation seraient alors sérieusement revues à la hausse, ce qui provoquerait une réaction immédiate de la BCE, qui relèverait ses taux directeurs afin de ramener les anticipations exactement au niveau souhaité, c’est-à-dire à 2% d'inflation sur le moyen terme. Le pouvoir monétaire neutraliserait totalement la relance budgétaire, et la France se retrouverait avec une dette supplémentaire conséquente, et ce, sans ses bénéfices.