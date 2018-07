Quand Jacques Anquetil et Raymond Poulidor se livraient la plus difficile des batailles, celle pour le coeur des Français

Deux France : celle d’Anquetil et celle de Poulidor ?

Parmi les manifestations publiques, les compétitions sportives sont parmi celles qui suscitent de plus de passion de la part des spectateurs.

On aime les explications simples et classer les coureurs dans des catégories quelque peu manichéistes. Souvent même, journalistes et caricaturistes participent à ces exagérations. Le cyclisme français avait déjà connu les confrontations entre Eugène Christophe et Henri Pélissier, puis entre Jean Robic et Louison Bobet.

Très rapidement s’est ainsi dessinée, aux yeux du public, une opposition entre Anquetil et Poulidor, entre « Maître Jacques » et « Poupou » (c’était déjà un signe !). D’une part, le blond Normand à la peau claire et aux yeux bleus, né dans une région riche, proche de la capitale, vite reconnu pour ses talents, ayant bénéficié d’un service militaire en métropole lui ayant permis de préparer le record du monde de l’heure ; d’autre part, le Limousin aux cheveux noirs et à la peau mate, fils de métayers, issu d’une région pauvre, dont les débuts cyclistes avaient été retardés par un service militaire effectué en Allemagne puis en Algérie. D’une part, l’amateur de plaisirs raffinés dans son style de vie (bridge, bateau, automobiles) et ses goûts gastronomiques (langouste, whisky), qui, le moment venu, fera l’acquisition d’un château construit par la famille de Maupassant ; d’autre part, l’homme des plaisirs et des plats simples et robustes, joueur de tarot, fidèle à son Limousin natal, faisant construire une maison dans son village de Saint-Léonard-de-Noblat. D’une part, l’homme à l’aspect distingué – aussi bien à la ville que sur sa bicyclette – et un peu froid ; d’autre part, l’homme chaleureux et populaire, se battant, de façon un peu désordonnée, sur sa machine. D’une part, le coureur vivant sur un grand pied, échafaudant, avec ses directeurs sportifs et équipiers, des stratégies tortueuses pour faire perdre l’adversaire, bénéficiant de circonstances heureuses ou se tirant rapidement de mauvais pas ; d’autre part un coureur au matériel chichement attribué, ennemi des combinaisons, plus timide (du moins à ses débuts) avec la presse, partageant la devise de son sage directeur sportif : « La gloire n’est jamais où la vertu n’est pas », et poursuivi par la malchance, victimes de chutes ou d’incidents mécaniques aux conséquences dramatiques !

La réalité n’était pas aussi manichéenne ! Comme Poulidor, Anquetil était un terrien, fils d’un cultivateur de fraises, issu d’une famille peu aisée, qui n’a d’autre diplôme qu’un certificat d’aptitude professionnelle d’ajusteur-fraiseur ! Si, dans les premières années, Poulidor a pu paraître étourdi, attaquant aux moments où il ne fallait pas et n’attaquant pas aux moments où il le fallait (« C’est un bœuf placide qu’il faut sans cesse aiguillonner ! », avait un jour dit de lui Antonin Magne), il a acquis au fil du temps un véritable sens de la course qui lui a permis de porter ses offensives à bon escient… et de remporter des courses « à la manière de Jacques Anquetil » ! Et, si Anquetil a paru manquer de chaleur vis-à-vis du public, c’était davantage du fait de sa timidité naturelle que d’un éventuel sentiment de supériorité.