Quand les héritiers Peugeot s’adaptent sans vendre leur âme au diable

Peugeot a plus de 200 ans. 200 ans d’histoire et quelle histoire. Quelle épopée. Passionnant parce qu’encore récemment en 2012, le groupe a failli sombrer dans la crise qui a décimé l’industrie mondiale. Le groupe s’effondrait. Et l’homme qui a redressé l’empire avec l’aide de l’Etat et du même coup sauvé la famille de la ruine, c’est Carlos Tavares, un manager forgé à l’école de Carlos Ghosn chez Renault. C’est un pur manager, étranger à la famille.

Ce groupe PSA Citroën, aujourd’hui, c’est plus de 3 millions de véhicules vendus par an, mais c’est aussi 170 000 salariés dans le monde dont 70 000 en France. Alors l’entreprise a frôlé la ruine bien des fois mais elle s’est redressée, toujours, grâce au personnel, aux banquiers, aux concessionnaires, grâce à l’Etat aussi.

Avec derrière, une famille qu’on connaît mal parce qu’elle est restée tellement discrète, provinciale dans sa culture qu’elle a réussi à traverser deux siècles de l’histoire de France. Sans vendre son âme au diable.

La dernière crise aurait pu être fatale à tout le monde, aux salariés comme aux actionnaires. Pour en sortir, il a fallu pactiser avec l’Etat, quelle humiliation. Il a fallu accepter une alliance avec des chinois. Quel choc. Louis Gallois, président du Conseil de surveillance est aujourd’hui le gardien de cet équilibre entre les héritiers, les actionnaires chinois et l’Etat Français qui reste partie prenante dans l’affaire via BPI France, la Banque Publique d’Investissement.

Cette mutation a connu des échecs, mais elle dessine aussi de belles perspectives. Notamment avec l’acquisition récente de la marque OPEL qui place le groupe dans la compétition internationale. Pas facile, le lion a certes retrouvé ses dents, mais il reste vulnérable, dans cette jungle mondiale où les grands fauves produisent, eux, plus de 10 millions de véhicules par an.

L’histoire des Peugeot remonte au XIXe siècle.

Il faut remonter au XVème siècle pour retrouver la trace des premiers Peugeot. A la fin de la guerre de cent ans, à l’époque où Jeanne d‘Arc entend des voix divines, mais dans l’est de la France à Vondoncourt près de Sochaux en Franche Comté, on commence à entendre parler des Peugeot. Certains les appelle les « péquenot » d’où le nom de Peugeot.

Ils sont fermiers, d’autres vont devenir meuniers. Et les meuniers sont des gens aisés à l’époque. Ils ont la main sur le blé, donc le pain. Alain Frerejean, historien, explique que la fortune de cette famille est venue d’une femme qui, par un mariage heureux a apporté à un des Peugeot un moulin.

Dans cette principauté de Montbéliard, les habitants ont une particularité : ils sont protestants. L’église fondée par Luther se bat contre l’obscurantisme, l’aliénation. Elle se bat pour défendre la liberté de penser, de travailler, de créer et de s’enrichir aussi. Alors, au fil des années et des guerres de religion, au XVIe puis au XVIIe siècle, cet ADN religieux va souder cette famille.