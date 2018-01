Quand la fiction éclaire l'Histoire

Décryptage

CULTURE-TOPS Le meilleur spectacle pour enfants de l'année ? Voilà un spectacle pour enfants qui est une superbe réussite sur toute la ligne, ou presque. A déguster avec les enfants, et même sans eux...

Bonnes feuilles "Winter is coming"... mais pas que : comment Game of Thrones réussit à nous alerter sur les dangers du changement climatique Apprenez comment forger la plus parfaite des épées, concocter un poison foudroyant, ou abattre un mur (supposé) infranchissable. Levez le voile sur les secrets du feu grégeois, de l'acier valyrien, et partez à la rencontre des dragons, loups géants, et autres créatures de légendes qui vivent au-delà du Mur. Extrait de "Science & magie dans Game of Thrones" d'Helen Keen, aux éditions Albin Michel (2/2).

Bonnes feuilles Le jour où une actrice sulfureuse et un compositeur excentrique ont ouvert la voie au Wi-FI, le GPS et le Bluetooth Inspirées des histoires d'innovations qui nous conduisent au plus près des grands inventeurs, les techniques et les habitudes créatives présentées ici sont le point fort de ce livre. Extrait de l'ouvrage "L'art de l'innovation" de Jean-Christophe Messina et Cyril de Sousa Cardoso, aux éditions Eyrolles (2/2).

Best of 2017 Pourquoi les outils du vingtième siècle ne peuvent réduire les inégalités au vingt-et-unième siècle A l'occasion des fêtes, Atlantico republie les articles marquants de l'année qui s'achève. Aujourd'hui, la question centrale des inégalités, avec Branko Milanovic.

2017, l’odyssée de la fin du monde d’avant Une année clé pour l’Europe en France Atlantico a demandé à ses contributeurs leur vision de l’année où la France a vécu de nombreuses surprises et rebondissements et est entrée dans l’ère Macron. Pour Yves Bertoncini, 2017 constituera sans nul doute une année clé pour l’Europe en France, avec l'élection d'un président à la vision européenne ambitieuse.

2017, l’odyssée de la fin du monde d’avant Les progrès de l'empire du moralisme Atlantico a demandé à ses contributeurs leur vision de l’année où la France a vécu de nombreuses surprises et rebondissements et est entrée dans l’ère Macron. Avec le scandale Fillon, et le mouvement #balancetonporc, Eric Deschavanne rassemble ces grands moments de l'année achevée sous la bannière de l'avènement irrésistible d'un moralisme étriqué.

Best of Atlantico 2017 Mais pourquoi l’inflation ne remonte-t-elle pas ? La réponse au plus grand mystère de la science économique d’aujourd’hui pourrait pourtant tout changer A l'occasion des fêtes, Atlantico republie les articles marquants de l'année qui s'achève. Aujourd'hui, nous revenons sur un des débats les plus importants du monde politique et économique contemporain : celui qui entoure l'épineuse question de l'inflation.