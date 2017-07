Quand les femmes se tournent vers le business du bien-être parce que la médecine traditionnelle ne les prend pas au sérieux

Atlantico : Quels sont les problèmes de santé dont souffrent les femmes pour qu'elles en arrivent à ne plus se retrouver dans les services de santé ordinaires ? Quelles sont les menaces qui pèsent sur le traitement des femmes aux États-Unis ?

Frédéric Bizard : Le système de santé américain est depuis toujours assez discriminant vis-à-vis des femmes, du fait de sa dominante assurantielle privée et de sa propension à sélectionner les risques. Alors que les femmes sont à l’origine de 80% des décisions de santé pour leur famille, elles utilisent plus de services médicaux que les hommes et souffrent davantage d’handicap dans les maladies chroniques. Les États-Unis présentent le taux de mortalité maternelle le plus élevé des pays industrialisés et sont au 136ème rang mondial sur ce critère.

Avant la réforme Obama, les femmes payaient des primes d’assurance plus élevées que les hommes du fait de leur possibilité de grossesse et de leur durée de vie plus longue.

19 millions de femmes n’avaient pas d’assurance avant Obamacare. Le programme d’assurance publique pour les pauvres instauré en 1965, Medicaid, couvre aujourd’hui 74 millions d’Américains dont 66% sont des femmes. Medicaid finance 48% des frais de santé liés aux naissances et trois-quarts des services de planification familiale.

Obamacare (Affordable Care Act ou ACA installé en 2012) a renforcé les moyens de Medicaid en élargissant l’accès à ce financement public, a supprimé toute sélection selon le genre et les conditions de santé pre-existantes (dont la grossesse faisait partie) et a obligé les contrats d’assurance à proposer sans co-paiement des services de prévention.

Le réforme Trump (American Health Care Act ou AHCA) votée à la Chambre basse des USA au premier semestre 2017 supprime l’expansion de Medicaid et prévoit même 840 milliards$ d’économie sur 10 ans pour ce programme. Au total, la baisse de financement est estimée à 45% d’ici à 2026, ce qui va supprimer l’accès à des services santé de base à des millions de femmes pauvres et à leurs enfants. AHCA autorise les États à différencier les primes selon les conditions pre-existantes de santé des assurés. Les femmes ayant en moyenne des salaires plus faibles que les hommes, le renchérissement des primes entrainé par AHCA va davantage les pénaliser.

Enfin, 3 à 5% des dépenses de santé aux USA (sur les 18% du PIB soit 3,5 trillions $ de dépenses totales) sont dédiées à la prévention dont les femmes bénéficient largement. AHCA, d’inspiration conservatrice, prévoit des coupes sombres dans les programmes finançant la contraception, le planning familial et dans les dépenses liées à l’avortement.

En quoi le wellness care répond mieux aux besoins des femmes en matière de santé ?

Le wellness care est à considérer comme l’ensemble des services de prévention destinées à maintenir les personnes en bonne santé. Les femmes sont naturellement plus enclines à utiliser ces services et ont biologiquement des besoins beaucoup plus nombreux du fait de la maternité.