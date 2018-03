Quand le FBI et le ministère de l’Intérieur américain lancent une alerte aux risques de cyberattaques massives dans l’indifférence de tous

Atlantico : Le 15 mars dernier aux Etats-Unis, le département de la sécurité nationale (Homeland Security) et le FBI (Federal Bureau of Investigation), alertaient dans un mémo tous les Américains sur les risques majeurs que ferait peser une cyberattaques majeure sur les infrastructures vitales du pays. Pointant du doigt certaines cibles potentielles, comme celles de l'énergie, du nucléaire, l'eau, l'aéronautique ou le secteur industriel. Un constat alarmiste qui ne semble pourtant pas avoir trouvé beaucoup d’écho auprès de l’opinion publique et des médias nationaux ?

Peut-on constater un décalage important entre les dégâts potentiels que pourrait causer une cyberattaque d’importance majeure sur nos infrastructures vitales, et le niveau de préoccupation général des populations sur ces questions fondamentales ayant trait à la sécurité nationale ? Quels sont les exemples de cyberattaques qui pourraient avoir le plus d'impact sur notre pays ?

Franck DeCloquement : Notons en introduction que cet éditorialiste juge dans le corps de son texte « indiscutable la menace Russe », puisqu’il cite à ce titre en appui de ses propos un récent témoignage auprès du Congrès américain, de James Andrew Lewis du « Centre d'études stratégiques et internationales » : « La Russie est un paradis pour les groupes de cybercriminalité les plus avancés, et aucune ligne claire ne délimite le monde criminel du gouvernement. Le Kremlin considère les cybercriminels russes comme un atout stratégique ». Comme celles ayant trait à la défense, la question de la « sécurité nationale » dans le cadre de nos valeurs démocratiques est donc centrale et se déduit de la souveraineté, de l’exercice de l’autorité et – à l’extérieur – du principe d’indépendance qui va de pair avec celui de réciprocité. Sans les premières, les seconds ne sont pas respectés. Sans elles, un édifice de puissance ne peut se construire, et laisse ainsi ouverte la porte à toutes les influences extérieures. Aux Etats-Unis, les administrations régaliennes et la présidence sont excessivement attentives à la primauté de ce concept. Elles et ne plaisantent pas avec la sécurité nationale, et ce qui permet d’en acquérir ou d’en maintenir les conditions. Donald Trump le premier, aux dernières nouvelles. Dans un contexte politique très mouvementé pour lui aux Etats-Unis, les menaces sérieuses et concrètes que fait peser l’Internet sur les conditions de la sécurité nationale du pays sont peut-être momentanément maintenues au second plan dans les médias.

Question d’audience à n’en pas douter, au pays de la liberté et de la libre entreprise. Au demeurant, l’opinion américaine ne semble pas s'en soucier outre mesure, si l’on considère ses réactions atones face à la diffusion récente du dernier rapport d’alerte conjoint en date, diffusé par les deux agences américaines emblématiques que sont le « Homeland Security » (DHS) et le « Federal Bureau of Investigation» (FBI). Dans son édito, Robert J. Samuelson du Washington post se navre en effet que le mémo n’ait pu cristalliser l’opinion publique à travers le pays, et servir de catalyseur pour rendre possible à l’entendre, « une réponse plus agressive » face à des adversaires de l’Amérique très déterminés dans leurs actions d’ingérences et de déstabilisation. On l’aura compris. La faute peut-être à une opinion publique américaine versatile, et qui selon lui se révèle totalement omnibulée par les soubresauts de l’interminable crise politique qui divise et secoue au premier chef le pays : la présidence de Donald Trump. À part égale semble-t-il avec les nombreux rebondissements en lien avec l’enquête sur l'interférence de la Russie dans les élections de 2016. Un feuilleton à rebondissements multiples qui semble actuellement mobiliser toutes les attentions. Mais au détriment de menaces peut-être plus prégnantes – et concrètes – dans l’esprit de l’auteur : le chaos que pourrait littéralement déclencher une cyberattaque d’ampleur nationale, contre les infrastructures critiques du pays. Celles-là même qui règlent et régentent la vie quotidienne de millions d’Américains aux Etats-Unis : les réseaux électriques, les réseaux de paiement bancaires ou les systèmes d’alimentation et de distribution en eau potable, entre autres choses…