Quand une étude de l’Organisation internationale du travail révèle que le télétravail peut en fait stresser les salariés

Xavier Camby : Ce rapport le souligne clairement : les salariés qui choisissent pour eux-mêmes, selon une pondération office/home-office qui leur convient, de travailler partiellement depuis leur domicile parlent tous d'un meilleur équilibre de vie. Cette perception est un premier bénéfice non-marginal, car il y a là un début de motivation réelle et pérenne. Bien au-delà cependant de ce que cette étude relève (une diminution des temps de trajet, une meilleur organisation personnelle et professionnelle, une plus grande autonomie et une productivité accrue, une utilisation plus aérée des locaux professionnels) il existe d'autres bénéfices, tout aussi essentiels, qui semblent pourtant échapper à l'OIT et à Eurofound.

Dans le monde productif (c'est à dire non-administratif), la mise en place d'une libre option pour le home-office (avec souvent maximum de 2 à 3 jours par semaine) en utilisant judicieusement les nouvelles technologies, réduit de 30 à 40% le temps des séances, des réunions et des meetings improductifs. Lorsque le temps passé en entreprise est compté, chacun tend à le rendre aussi productif que possible. On peut aussi noter une créativité accrue, née je pense de cette liberté de choisir le moment opportun pour réfléchir, dans une sérénité que bien peu de chose ne pourra perturber. Enfin, les conflits interpersonnels, si nuisibles à la performance individuelle et collective, auraient sensiblement tendance à diminuer.

Pourtant, rentrer chez soi permet une vraie coupure avec le stress du travail. Cette collusion du travail dans le privé ne pourrait-elle pas être une source supplémentaire et plus grande de stress dans la mesure où la cloison qui sépare les deux milieux aurait disparu ? N'y a-t-il pas de trop grands risques à être sollicité en permanence chez soi ?

Votre question est intéressante, parce qu'elle se fonde sur un préjugé erroné : le travail serait structurellement indissociable du stress ! Même si les deux tiers des salariés français déclare en souffrir et avoir une boule au ventre chaque matin d'un jour ouvré, par l'effet d'un mismanagement toxique et destructeur, le travail est par essence et à l'inverse de cette croyance, un lieu de rencontre, de création, d'échange et de partage, d'apprentissage et de développement personnel. Positif donc. De nombreux exemples existent d'entreprises performantes où le stress n'existe pas et où la bonne humeur prévaut dans chaque relation interpersonnelle au travail.