Quand Emmanuel Macron semble ignorer que les seules choses qui nous rapprochent vraiment des années 30 sont les erreurs de politique économique de son gouvernement et des précédents

Atlantico : Mais au-delà de cette stratégie « moi ou le chaos » en prévision d’élections européennes qui s’avèrent plus compliquées que prévu pour LREM, le terme n’est-il pas un peu fort ?

Michel Ruimy : Alors que, selon un sondage IFOP, 4 Français sur 10 seraient prêts à confier la direction du pays à un « pouvoir politique autoritaire » pour le réformer en profondeur, les propos d’Emmanuel Macron résonnent, de manière particulière, en nous appelant à résister à la menace d’une nouvelle crise pour l’Europe. Il évoque une période où la démocratie, tout juste établie sur les décombres de la guerre, se délite rapidement. Il utilise cette comparaison pour expliquer qu’au fond, il se pourrait que nous soyons, nous aussi, à la veille d’un changement complet de paradigme en Europe, le crépuscule de la démocratie représentative et libérale.

L’Histoire ne se reproduit jamais à l’identique. Cette comparaison est, au plan historique, contestable pour un grand nombre de raisons. Tout d’abord, il y a un siècle, l’Europe constatait les lendemains d’un conflit mondial et l’éclatement des empires. Or, aujourd’hui, nous avons, dans la plupart des pays européens, une expérience relativement longue de la démocratie libérale alors qu’elle était inconnue dans beaucoup de sociétés ayant pris la place des empires en 1918-1919. Ce qui fait la spécificité des années 1930 est l’apparition des modèles totalitaires dans lesquels l’idée de l’individu n’existait plus. Or, nous ne sommes pas aujourd’hui sur ce type de modèle, que ce soit chez Matteo Salvini ou Viktor Orban. Nous sommes en présence d’idées qui remettent en cause les fondamentaux de la démocratie mais pas au point de ce qui existait dans les années 1930. De plus, selon la définition du fascisme, le Rassemblement national et l’Alternative pour l’Allemagne ne relèvent pas de ce courant de pensée.

En fait, Emmanuel Macron fait de la politique et, politiquement, il a des raisons d’utiliser cette comparaison. Depuis quelques semaines, il tient un langage clair sur le fait que l’élection européenne de mai 2019 opposera ceux qu’il appelle les « progressistes » et ceux qu’il appelle les « populistes ». Ce clivage, au risque de diviser durablement, est sa stratégie pour les élections européennes, la même que lors de la présidentielle qui lui avait réussi face à Marine Le Pen et le Front national. Il essaie de montrer qu’il incarne le camp des progressistes et qu’il va relever le gant du défi lancé ouvertement à l’Union européenne par des personnes comme Salvini et Orban. Eux-mêmes, d’ailleurs, ne se sont pas gênés pour le désigner comme leur opposant. La comparaison a d’autant plus de sens qu’Emmanuel Macron explique bien ce qu’il peut advenir de la construction européenne. Il y a bien deux camps, ceux qui pensent que l’Europe est contractuelle et faite de traités et ceux pour qui l’Europe est une réalité ethnique ou ethnoculturelle. Le risque, pour lui, est que la comparaison apparaisse comme une preuve de fébrilité.