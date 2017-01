Mais quand Emmanuel Macron acceptera-t-il que sa seule chance de gagner la présidentielle est d’être le candidat de la gauche ?

Est-ce qu'Emmanuel Macron a intérêt a sortir de sa position de candidat en dehors du système partisan pour assumer une position de candidat de "gauche de gouvernement"? Quels seraient les risques d'une telle démarche ?

Bruno Cautrès : Pour répondre totalement à la question il faudrait que l’on connaisse deux paramètres essentiels, qui peuvent avoir une influence sur la stratégie d’Emmanuel Macron : le candidat de gauche issu de la primaire et la décision de François Bayrou sur sa candidature ou pas. Si la primaire désigne un candidat plus à gauche que Manuel Valls, par exemple Benoit Hamon ou Arnaud Montebourg, et que François Bayrou n’est pas candidat, cela ouvre un boulevard à Emmanuel Macron pour attirer les votes des électeurs de centre gauche et de centre-droit.

Dans ce cas, il n’aurait aucun intérêt à se déclarer trop ouvertement à gauche ou de gauche. Mais même dans le cas où Manuel Valls gagnerait la primaire, on ne voit pas bien son intérêt à se ranger comme candidat de gauche du gouvernement. Emmanuel Macron s’est positionné comme "et de gauche et de droite" ; l’émergence et la stabilité de sa popularité sont un symptôme que si la gauche et la droite continuent d’être des notions qui rendent compte de la réalité de la société française, une aspiration à passer à autre chose existe de plus en plus fortement. Les recherches empiriques conduites par les chercheurs du Cevipof montrent depuis une quinzaine d’années que la politique française est en deux dimensions : le clivage entre la gauche et la droite et simultanément le clivage sur la mondialisation, l’ouverture ou la fermeture. Issu de la gauche, Emmanuel Macron n’appartient pas ou n’appartient plus à la politique en une dimension ; le risque serait grand pour lui d’y revenir, il perdrait ce qui fait son originalité.

Benjamin Griveaux : Le projet que porte Emmanuel Macron depuis le lancement d’En Marche ! le 6 avril 2016 à Amiens, c’est de sortir des postures éculées entre la droite et la gauche qui ont paralysé notre pays depuis trente ans et livré la France aux appareils politiques. Le résultat des dernières décennies est sans appel : une France bloquée par les corporatismes et des Français qui nous disent que leurs vies sont empêchées. Il est temps de remettre de la mobilité dans la société française : de la mobilité économique, sociale et politique. C’est ce qu’Emmanuel Macron s’emploie à faire depuis des mois en dessinant une nouvelle frontière entre, d’un côté, les conservateurs – de droite comme de gauche – défenseurs acharnés d’un glorieux passé souvent fantasmé et, de l’autre côté, les tenants du progrès. C’est cette révolution démocratique dont nos 130 000 adhérents se sont emparés. Il est donc tout simplement impensable d’abandonner un engagement sincère, qui fonde notre démarche, pour trahir celles et ceux qui nous ont fait confiance depuis des mois et qui ont pris tous les risques pour porter une espérance.

Est-ce qu'au contraire la vraie chance du candidat Macron n'est pas d'arriver à mobiliser les abstentionnistes ou les votes blancs exprimés par des citoyens lassés du système partisan à la française ?

Bruno Cautrès : Son positionnement original peut sans doute intéresser des électeurs qui seraient tentés par l’abstention. Mais dans le même temps, on voit qu’en général les catégories qui soutiennent Emmanuel Macron sont plutôt des catégories sociales aisées, bien intégrés socialement et politiquement. N’oublions pas non plus que l’élection présidentielle mobilise : lors des deux dernières élections, 2007 et 2012, les taux de participation ont été importants aux deux tours (de l’ordre de 80%). Emmanuel Macron intéresse beaucoup une fraction de l’électorat qui participe mais est très déçue, lassée, des habituelles batailles politiques et qui aspire à un changement dans le style et le contenu de l’offre politique.

Benjamin Griveaux : Le meeting qui s’est tenu Porte de Versailles le 10 décembre dernier a réuni 15 000 personnes autour d’Emmanuel Macron. Pour plus de la moitié des personnes présentes, il s’agissait de leur première participation à un meeting de leur vie. C’est l’une des forces de notre mouvement : faire venir à la politique des Français qui s’en sont tenus éloignés et fédérer des personnes de bonne volonté dont la principale envie est de faire bouger les lignes.