Quand Donald Trump se congratule de son action à la Maison Blanche depuis 6 mois…là ou il a raison et là ou cela est beaucoup plus compliqué

Atlantico : Dans une série de tweets ayant pour objectif de s'attaquer aux médias, Donald Trump se félicite des résultats obtenus lors de ses 6 premiers mois à la Maison Blanche. En faisant abstraction de son retrait de l'accord de Paris, Donald Trump fait ainsi référence aux questions sécuritaires concernant l'Etat Islamique et le MS-13, à la bonne tenue de l'économie américaine, mais encore à sa capacité de mobiliser et de consolider son camp. Sur l'ensemble des points évoqués par Donald Trump, comment jugez des résultats obtenus lors de ces 6 premiers mois, et dans quelle mesure le nouveau Président des Etats Unis peut-il être crédité pour ces résultats ?

Quel constat faire sur la tenue de économique et boursière américaine, la dérégulation, et dans quelle mesure Donald Trump peut en revendiquer la paternité ?

Jean-Paul Betbeze : Donald Trump, ce 7 août, nous tweete : The Fake News refuses to report the success of the first 6 months: S.C., surging economy & jobs, border & military security, ISIS & MS-13 etc. A nous de voir, donc, si ce que nous écrivons par la suite est fake ou fact !

De fait, Donald Trump joue remarquablement aux quatre coins, entre économie, bourse, politique monétaire et annonces.

Le coin de l’économie d’abord, qui ne cesse de le soutenir, avec une reprise économique qui avance à un rythme annuel de 2,6%, un taux de chômage à 4,3% et une inflation à 1,6%, avec des taux courts à 1-1,25% et longs à 2,2%, le tout avec un dollar qui baisse par rapport à l’euro de 12% depuis le début de l’année ! Remarquable, sinon inouï !

Le coin de la bourse, qui continue en même temps sa progression, passant de 18 332 pour le Dow Jones le 8 novembre 2016, jour de son élection à 19 827, jour de son investiture, à 22 089 actuellement : + 20,4% ! Remarquable, sinon inouï !

Le coin de la politique monétaire, avec une remontée très lente des taux d’intérêt qui permet à la croissance de se poursuivre, avec un plein emploi sans inflation, ce qui calme les taux longs. Bien sûr, ceci est crucial et dépend de Janet Yellen et de sa façon d’annoncer, pas à pas, ce qu’elle va faire (forward guidance), en fonction de la croissance et de l’inflation, pour « améliorer » encore ce remarquable plein emploi qui ne fait pas monter les salaires. Remarquable, sinon inouï !

Le coin des annonces, le quatrième, est donc le plus important et le plus fragile. D’abord, Donald Trump ne cesse d’envoyer des messages politiques, certains violents, alors qu’on le sait sous pression de son parti au Congrès, qu’il maltraite pourtant d’une manière sans exemple. Mais si sa cote générale baisse, pas celle de ses partisans – c’est sans doute la base de sa « résistance » au Congrès. En même temps, Donald Trump poursuit sa logique fiscale et boursière – même si les résultats… au Congrès tardent. Son idée était en effet de répudier l’Obamacare, ce qui permettait des économies budgétaires. Elles laissaient de la place à la baisse des impôts, de façon à soutenir la bourse. La bourse a tout de suite « acheté » cette politique dès son élection, et continue. Elle ajoute les simplifications effectivement mises en place dans la vie des affaires et dans l’accès au crédit, mais sans que l’Obamacare ait été repoussé. Le Congrès semble en effet bloqué, le budget en retard et le plafond de la dette fiscale tout proche, pouvant conduire entre mi et fin septembre à la fermeture de certaines activités publiques (shutdown) si rien n’est fait pour rehausser ce plafond. Remarquable, sinon inouï !