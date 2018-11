Quand Dieu boxait en amateur : un roman qui prend aux tripes

Quand Dieu boxait en amateur

de Guy Boley

Ed. Grasset

EXCELLENT

C’est l’histoire d’un quartier ouvrier de Besançon, de l’amitié d’enfance de toute une vie entre un forgeron et un prêtre qui conduit le héros, très tôt orphelin et poussé par sa mère qui craint les méfaits des livres, au noble art de la boxe puis au théâtre de la paroisse où, à la demande de son ami curé, il devient, en survoltant son talent, Dieu lui-même.

J’étais décidé à aimer ce livre. Pour son titre, pour le père étonnant qu’il raconte, héros déchu et retrouvé d’une époque qui s’enfonce dans l’oubli. Pour le fils aussi, l’auteur, un caractère provincial et une vocation tardive qui rompt avec les visages pâles, lisses, inodores des plumitifs en vogue, réfugiés dans le même uniforme noir que leurs mots ennuyés et creux.

Avant de vivre sa propre passion : la mort d’un enfant, la plongée dans l’alcool, l’ultime déchéance.

POINTS FORTS

Comme son héros de père qui naît et mourra au même endroit, Guy Boley, par sa puissance d’évocation, prend aux tripes, pousse son lecteur essoufflé dans les cordes rugueuses d’une langue belle et vive, sentant la sueur, les larmes, la poussière, la brûlure des fourneaux. Ici le cœur bat fort, celui de l’amitié, de la solidarité, de l’amour, de la détresse aussi.

Au milieu de l’entrepôt ferroviaire, sur l’enclume comme sur scène, dans le quotidien gris de la fatigue comme dans la ferveur simple de la vie familiale et des fêtes colorées de patronage, l’histoire porte la marque de la nostalgie.

Perce l’effort de ces innombrables vies populaires que la lecture, les rêves, les passions et la foi poussent à vivre au-delà de leur condition et à transcender leurs limites.

Beaucoup de mots portent, les images émues frappent à l’âme et rendent à ce père, collectionneur de mots longtemps abandonné à sa honte, la tendresse fière du petit enfant juché sur ses épaules et l’émoi de la vigoureuse étreinte des retrouvailles.

POINTS FAIBLES

Entre le début à la fois déroutant et passionnant et la fin poignante et magnifique d’une oeuvre digne d’un grand prix littéraire, j’ai eu un passage à vide au moment où le héros quitte le ring pour rejoindre douloureusement l’estrade. Comme le boxeur sonné, j’ai tenu tête et je n’ai pas été déçu.

EN DEUX MOTS

On est loin ici du petit Marcel Pagnol et de la gloire poétique et parfumée de son père instituteur sous le ciel bleu de Provence. La Franche-Comté, à la fois rurale et industrielle, offre un décor âpre et puissant à la grâce virile de ce court roman tout en muscles. Champion de France de boxe amateur, premier rôle inspiré d’un péplum religieux, amoureux du dictionnaire Larousse, René, ce père qui se désespéra de ne l’être qu’une fois, notait dans un carnet les mots qui survivront à sa chute. L’auteur en a tiré un vibrant hommage. Un livre comme un cadeau à ce père retrouvé, comme le frère qui lui a manqué.