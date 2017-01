Quand la cuisine devient un art

LIVRE

« La Cheffe. Roman d’une cuisinière »

de Marie Ndiaye

Ed. Gallimard

288 pages

17,90 €

L'AUTEUR

Née le 4 juin 1967 à Pithiviers (Loiret), Marie Ndiaye est une écrivaine française. Elle a grandi en banlieue parisienne près de sa mère, professeure de physique- chimie. A 12 ans, elle commence à écrire ; à 17 ans, elle publie son premier roman, « Quant au riche avenir » aux Editions de Minuit.

Suivront, entre autres, « Comédie classique » (1988), « En famille » (1991), « La Sorcière » (1996)… En 2001, elle reçoit son premier prix littéraire, le Fémina, pour « Rosie Carpe » ; en 2009, ce sera le prix Goncourt pour « Trois femmes puissantes ».

Suivront « La divine » (2013) et, cette année, donc, « La Cheffe. Roman d’une cuisinière ».

Parallèlement, Marie Ndiaye écrit des pièces de théâtre (avec « Papa doit manger », elle est la seule écrivaine vivante à figurer au répertoire de la Coémdie-Française), des scénarios pour le cinéma et des romans jeunesse.

De l’écriture, elle dit : « C’est un processus tellement intellectuel, je trouve, que celui de l’écriture, et l’attention à la phrase, aux mots, est si accaparante… » .Quant au roman, elle explique qu’il « peut être divers, confus par moments, flamboyant, etc. Je cherche plutôt à ce que la « voix » du roman soit honnête ».

Depuis 2007, elle vit à Berlin avec son mari, l’écrivain Jean-Yves Cendrey, et leur enfant.

THEME

La Cheffe œuvre dans son restaurant du Sud-Ouest de la France- un établissement nommé La Bonne Heure. On sait que cette femme, dont on apprendra le nom seulement en fin de texte, a grandi dans une famille pauvre, qu’elle a commencé à travailler très jeune et découvert son don pour la cuisine à 16 ans quand elle a été employé chez une famille bourgeoise friquée et gourmet.

Dans « La Cheffe. Roman d’une cuisinière », la romancière s’efface derrière un narrateur- un homme aujourd’hui à la retraite dans sa résidence catalane. Il a travaillé au restaurant La Bonne Heure; en cuisine avec la Cheffe, il a été son commis puis son assistant. Il raconte. Beaucoup plus jeune que la cuisinière surdouée, il en a été secrètement amoureux. Il évoque les plats follement magiques qu’elle concoctait : le gigot d’agneau en habit vert, le canard laqué à la gelée de figues blanches, les vol-au-vent aux huitres de Camargue, la soupe de praires et d’asperges vertes, les paupiettes de lapin à l’oseille, le pigeon froid Chantilly aux épices… et que dire, comment qualifier cette simple et aérienne tarte aux pêches des Landes ? En cuisine avec cette femme puissante, «tout paraît aller de soi, la rapidité d’exécution, les gestes méticuleux, la danse laconique de son petit corps bien ramassé »…