Quand la CPAM envoie des lettres de réclamation alors que tout va bien

Il est coutume de dire qu’il faut faire preuve de la plus grande vigilance lorsque tout va bien, trop bien. Mais cette fois, on peut aussi penser que la Caisse Primaire de l’Assurance Maladie a pris cette affirmation un peu trop au pied de la lettre.

« Attention, vous n’avez aucune facture rejetée ! »

C’est en parcourant les réseaux sociaux que nous sommes tombés sur ce document qui a longuement retenu notre attention. Une lettre de réclamation signée par l’Assurance Maladie. Papier commun généralement envoyé à un praticien lorsque ce dernier est en défaut de paiement ou encore que des factures ont été rejetées.

Mais pas cette fois. La CPAM écrit au praticien concerné qu’il est nécessaire que ce dernier lui envoie le plus rapidement possible une adresse mail valide pour la gestion des anomalies décrites plus tard dans le tableau correspondant. Sauf que ce tableau est…vide.