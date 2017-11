Quand la Commission européenne ne croit pas une seconde aux promesses du gouvernement français sur le respect des 3% de déficits pour 2018

Atlantico : Selon les dernières estimations de la Commission européenne, le déficit de la France est attendu à la hausse pour l'année 2018, à 3.1% du PIB. Une situation qui ne serait pas une conséquence conjoncturelle puisque le déficit structurel est également attendu en hausse pour la prochaine année. Comment expliquer une telle situation alors que le contexte économique semble s'améliorer ?

Jacques Bichot : Le déficit des administrations publiques françaises est devenu chronique depuis plus de 20 ans. En 1996, la dette publique au sens de Maastricht représentait environ 57 % du PIB ; elle atteint 97 % actuellement ; sa progression a été plus ou moins rapide selon les années, mais elle n’a jamais cessé, le secteur public français a toujours été nettement déficitaire, et dans des proportions suffisantes pour maintenir ou accroître, selon les années, le poids de la dette en proportion du PIB. Flirter avec la limite des 3 % de déficit public imposée par les traités européens est une constante de la gouvernance politique « à la française » ; cela nous différencie de l’Allemagne qui, après de forts déficits dus à la crise, a renoué avec l’équilibre et même avec un léger excédent.

Cette addiction au déficit public a évidemment plusieurs causes, mais il en est une qui me parait particulièrement importante, c’est l’incompétence managériale de nos gouvernants. L’État, les collectivités territoriales, la sécurité sociale, emploient des millions de personnes sans que leurs responsables aient, pour une proportion suffisante d’entre eux, un savoir-faire suffisant dans chacun des deux domaines névralgiques : les règles du jeu, qui fixent les tâches à accomplir, et la conduite des équipes qui ont mission de faire concrètement le travail.

Deux exemples relatifs l’un aux « règles du jeu » et l’autre au management des équipes suffiront pour comprendre où se situe le « hic ». Prenons d’abord nos trois douzaines de régimes de retraites par répartition : leur existence fait que dix retraités français perçoivent en moyenne 25 pensions, ce qui veut dire que le travail de tenue de leurs dossiers durant toute leur vie active, puis de liquidation de leurs pensions, et enfin de versement de leurs pensions, est effectué 25 fois, alors que 10 fois suffiraient si l’on avait unifié tous ces régimes en un seul, comme d’ailleurs l’actuel Président de la République s’est engagé à le faire. Cela signifie concrètement que le travail de plusieurs dizaines de milliers d’agents de la sécurité sociale aurait dû être économisé, ainsi que nombre d’investissements en locaux et en matériel informatique. Le gaspillage qui résulte de cette absence de réforme systémique s’élève au moins à 2 milliards d’euros par an, et peut-être trois.

Deuxième exemple, la façon dont on travaille dans certaines administrations. Le sociologue Michel Crozier a réalisé sur ce sujet, il y a déjà plusieurs décennies, des travaux remarquables montrant comment l’organisation du travail et les stratégies des responsables de petites équipes aboutissaient à d’énormes déperditions d’énergie. Les ouvrages de Michel Crozier n’ont servi à rien, mais sa qualité d’universitaire respecté lui a évité d’être persécuté pour avoir levé le voile sur plusieurs causes majeures de sous-productivité. Zoé Shepard – c’est son nom de plume – eut un sort plus funeste, au début de cette décennie. Entrée enthousiaste dans la fonction publique territoriale, cette jeune femme fut rapidement dégoutée par l’organisation méthodique du tirage au flan qu’elle y découvrit et, faute d’être entendue par sa hiérarchie, elle écrivit un livre, Absolument débordée (Albin Michel, 2010) pour expliquer ce qu’elle avait vu, entendu et vécu. Résultat des courses : au lieu d’être mise en situation de gérer un service de façon efficace, elle fut tancée, mise à pied, persécutée. Plus récemment le général de gendarmerie Bertand Soubelet fut mis sur une voie de garage pour avoir révélé à une commission parlementaire quelques vérités concernant le fonctionnement de certains services. L’ouvrage qu’il a tiré de cette expérience, Tout ce qu’il ne faut pas dire (Plon, 2016), mérite d’être lu.