Quand Christine Angot remet François Fillon sur les rails

Donc, "L’Emission politique" sur la chaîne France 2 du service public, se propose régulièrement de remplir ses missions politiques, afin d’éclairer le citoyen-électeur-consommateur sur ses choix, ses intentions, et le moment auguste, nuptial et solennel où se joue le destin des candidats à la fonction suprême : le dépôt du bulletin dans l’urne. Hier, la soirée présentait un intérêt d’autant plus grand que l’invité n’était autre que François Fillon, il n’y a guère grand favori, mais, depuis près de deux mois, objet d’un tsunami d’accusations et de révélations, couronné par une mise en examen qui ne prévaut heureusement pas sur la présomption d’innocence.

Il n’empêche : pour la plupart des observateurs, les jeux sont faits. Le candidat de la droite et du centre est devenu ce pélican que ses ailes lourdement goudronnées empêchent de marcher.

Ne parlons pas ici du fond de l’affaire. Y a-t-il un cabinet noir qui, à l’Elysée, s’occupe de la mise à mort d’adversaires et de rivaux embarrassants ? Les auteurs de "Bienvenue place Beauvau" qui vient de paraître, démentent, mais tout, dans la lecture dudit ouvrage, prête à questions. L’animateur, David Pujadas, pour corser le spectacle, a hier, puisé visiblement son inspiration chez Laurent Ruquier, en conviant l’ineffable femme de lettres Christine Angot. Celle-ci, dont la spécialité est de narrer par le menu – et le basique – tous les aspects de sa vie privée, ferait merveille, non seulement à "On n’est pas couché" mais aussi à "Touche pas à mon poste". Avec son amusante hystérie considérée comme un des beaux-arts, elle a fait le show et puissamment contribué, à l’insu de son plein gré, à aider François Fillon. CQFD.