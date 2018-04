Quand la CGT persiste à défendre le statut archaïque de la SNCF, l’Allemagne revalorise de 7,5 % les salaires de sa fonction publique. Cherchez l’erreur !

Mais de qui se moque-t-on ? Quand Jean-Luc Mélenchon vitupère contre la politique de l’Allemagne, pour mieux soutenir les archaïsmes de la SNCF, sait-il qu’Angela Merkel vient de signer avec les syndicats une revalorisation de la rémunération des fonctionnaires de 7,5 % sur trois ans ?

Personne ne peut dire comment la situation française peut retrouver un équilibre plus calme.

Les mouvements syndicaux rêvent de coaguler tous les manifestants et mener une lutte finale qui, comme en 1968, obligerait les élites à s’interroger sur la finalité du système. L’observation à la loupe des mouvements sociaux laisse penser au contraire que le mouvement va s’épuiser doucement, ce qui semble être la perspective de l’Elysée et du gouvernement.

Ces mouvements sont trop contradictoires pour pouvoir se réunir dans une protestation globale.

1erpoint : il n’y a aucun point commun entre la grève des cheminots et celle des pilotes de ligne chez Air France. Entre les étudiants de Sciences Po qui protestent contre une sélection qu’ils ont souhaitée et les Zadistes de Notre-Dame-des-Landes dont on ne sait même plus pourquoi ils résistent sinon à se mettre hors la loi.

2e point : la majorité des revendications ne paraît même pas légitime à la majorité des français. Comment soutenir des cheminots quand ils défendent un statut qui n’est pas menacé, quand ils refusent une concurrence qui a déjà envahi tout le secteur du transport et qui est alimentée par l’appétit du client ? Comment aider des étudiants qui refusaient à juste titre le tirage au sort mais repoussent aujourd’hui tout début de sélection ?

3e point : Tout le monde a compris que du côté des syndicats, la situation sociale leur permettait de se positionner dans la perspective des élections qui se préparent. Et du coté de l’extrême gauche et des insoumis, le social leur donnait l’occasion d’espérer occuper la rue, à défaut d’exister au parlement ou dans l’opinion.

Bref, tout cela risque de se terminer dans la farce, comme disait Karl Marx à propos de la révolution de 1848.

Il y a d’ailleurs des coïncidences intéressantes avec 1848. A l’époque, alors qu’on pensait que la lutte entre les classes dirigeantes et les classes ouvrières allait entrainer une révolution prolétarienne. Karl Marx a expliqué que l'invention de la machine à vapeur et celle de l’électricité avait été beaucoup plus révolutionnaire que la confrontation entre la misère des uns et l’arrogance des autres.

Aujourd’hui, la majorité des peuples sur la planète a bien compris que l’invention d’internet et l’installation du digital dans tous les mécanismes de la société avait un caractère beaucoup plus révolutionnaire que le maintien envers et contre tout des avantages acquis de certaines catégories sociales.

Les avantages acquis ne profitent qu’à ceux qui les ont acquis. Les avantages de la technologie promettent un avenir meilleur aux générationsnouvelles.