Quand le CESE s’invite dans le débat sur la fin de vie en faisant passer la violence de l’euthanasie pour un remède

Atlantico : Le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) s’est invité dans le débat sur la fin de vie avec la sortie d’un avis favorable à l’euthanasie et au suicide assisté. Il préconise notamment de légiférer sur « les derniers soins » en donnant la possibilité à une personne malade de recevoir une « sédation profonde explicitement létale ». Bien qu’il ne soit que consultatif, quelles sont les conséquences de cet avis sur le débat public des États Généraux de la Bioéthique ?

Bertrand Vergely : Quand des batailles politiques et idéologiques ont lieu l’un des moyens pour faire plier l’adversaire consiste à aller chercher des soutiens et, notamment, des soutiens représentatifs en vertu de leur légitimité morale ou de leur compétence scientifique afin d’apparaître soi-même comme légitime et compétent.

Ainsi sur le mode de « Nous avons raison et nous sommes légitimes parce que untel qui est légitime et compétent est d’accord avec nous », on marque moralement des points en impressionnant. Quand on ne connaît pas grand chose à une question, on est toujours intimidé quand on entend dire que telle sommité scientifique est pour ceci ou contre cela. Même chose quand il s’agit d’un Conseil comme le CESE, réputé pour son sérieux et la qualité de ses rapports. Bien sûr, à lui seul, cet avis favorable ne va pas provoquer la légalisation de l’euthanasie, mais dans la bataille idéologique qui est menée il s’agit là d’une pierre supplémentaire ajoutée à l’édifice que tentent de bâtir les partisans de sa légalisation. Les cheminots qui font grève tentent de conquérir l’opinion publique. Les partisans de l’euthanasie font de même. En démocratie, l’opinion publique étant l’instance souveraine arbitrant les litiges idéologiques, qui a l’opinion publique pour lui maîtrise le pouvoir. Les partisans de l’euthanasie le savent. C’est la raison pour laquelle depuis des années déjà ceux-ci travaillent cette opinion. En reposant régulièrement la question de la légalisation par parlementaires interposés ou en se saisissant de cas de détresse particulièrement spectaculaires afin de susciter dans l’opinion publique des réactions du type : « Mais qu’attend-t-on pour légaliser l’euthanasie ? Que fait le gouvernement ? Quand sera-t-on enfin une civilisation digne de ce nom qui arrête de faire souffrir en permettant l’euthanasie ? » Forcément, à la longue, cela finit par payer puisque, paraît-il, 90% des Français sont pour l’euthanasie ».

Jusqu’ici, la sédation profonde est utilisée pour endormir et non pour mettre fin à la vie. Le CESE n’est-il pas en train de créer une confusion entre euthanasie et sédation ? Ne risque-t-il pas d’installer une défiance des patients et de leurs proches envers le personnel médical ?

Cela va plus loin que cela. En 2005, la loi Léonetti autorisant l’arrêt des soins et, avec elle, de l’obstination déraisonnable a été votée à l’unanimité au Parlement. Ce qui résolvait 95% des problèmes soulevés par l’euthanasie sans pour autant autoriser le geste de tuer. Jugeant que cette loi n’était pas suffisante, les partisans de l’euthanasie ont obtenu que les patients en fin de vie puissent être « sédatés », c’est-à-dire endormis. Aujourd’hui avec la sédation profonde un pas de plus est franchi. Avec elle il n’est plus difficile de pousser les choses plus loin en avançant comme argument la différence infime et l’hypocrisie. Entre être dans un coma profond et ne pus vivre, quelle différence ? Une vie qui végète dans un sommeil profond est-elle une vie ? Quand on met fin à une telle vie est-ce une vie à laquelle on met fin ? N’est-ce pas à un sommeil profond en endormant un tel sommeil ? En voulant maintenir un patient dans un coma profond sous prétexte de respecter la vie n’est-on pas hypocrite ? Quand on a affaire à une personne consciente mettre fin à ses jours est violent. Mais, quand on a affaire à une personne inconsciente, est-ce le cas ? En dévitalisant une vie par sédation, quand on supprime une telle vie, puisqu’elle n’existe plus, on ne donne plus l’impression de la supprimer. Quand un être humain est un être humain, on hésite à se débarrasser de lui. Mais, quand il n’est plus qu’un fantôme, on n’hésite pus. Évacuer un fantôme ce n’est pas attenter à la vie. En fait, la sédation n’a pas tant comme effet de confondre sédation et euthanasie que de préparer en douceur la venue de l’euthanasie par la réduction de l’homme à l’état de fantôme. Les familles vont-elles se méfier du milieu médical ? Pas sûr. Pas toutes. Beaucoup de familles sont prêtes à la sédation comme à l’euthanasie. Elles les demandent même.