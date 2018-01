Quand c’est flou… : petit guide des ambiguïtés macronniennes

Atlantico : A plusieurs reprises, Emmanuel Macron a pu être pris en défaut dans l'écart existant entre ses discours et déclarations d'intention et les actions politiques menées jusqu'alors. "Je propose une politique fiscale plus réaliste, plus juste et plus équilibrée", "Je souhaite revenir à une filiation française que je qualifierais plutôt de gaullo-mitterrandienne ou de chiraquienne " "l'Europe est de retour", "je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des hommes et des femmes dans la rue", "nous devons accueillir des migrants, c'est notre honneur et notre devoir", "refonder l'Europe", sont autant d'exemples de phrases qui semblent marquer une distance avec les réalité des actes.

Quels sont les écarts constatés les plus importants d'Emmanuel Macron, entre les paroles et les actes, notamment au travers de ces phrases ?

Christophe Bouillaud : La liste est longue, et elle sera forcément subjective de ma part. Le plus grave, par ordre d’importance, me semble devoir être l’écart entre un affichage écologiste – avec le beau slogan « Make Our Planet Great Again » et un Nicolas Hulot Ministre de la transition écologique - et la réalité des décisions prises en la matière. L’éventuel arrêt du projet de Notre-Dame-des-Landes ne doit pas cacher en effet qu’en matière de commerce international, la politique française, comme on l’a vu récemment lors de la visite d’Emmanuel Macron en Chine ou lors de l’approbation du traité CETA par la France, tourne résolument le dos à toute conception écologique du monde. Nous allons continuer à encourager à l’échelle mondiale l’émission de toujours plus de CO2 dans l’atmosphère. Et, ne parlons même pas de cette mine d’or en Guyane française que le gouvernement voudrait autoriser semble-t-il, alors même que l’or n’est pas un métal rare stratégique et que, s’il y a bien une chose importante en Guyane, c’est justement le fait que la France, Etat de droit, Etat où les trafiquants de bois ne font pas la loi, pourrait y sauver sa petite part de forêt amazonienne, alors que le Brésil actuel s’est lancé dans sa destruction systématique au nom de la relance de sa croissance. Ou n’évoquons pas cette petite mesquinerie de prétendre interdire l’exploitation des énergies fossiles sur le territoire français, tout en l’autorisant tout de même en pratique au-delà de 2040. Que dire aussi du maintien de fait de la priorité au nucléaire ? On a dit que le mouvement d’Emmanuel Macron s’inspirait des méthodes du secteur privé. J’ai bien peur qu’en matière d’écologie, il nous fasse le coup de ce qu’on appelle le « greenwashing », tellement typique des grandes entreprises contemporaines, c’est-à-dire faire semblant pour la galerie des consommateurs un peu naïfs et confiants dans la morale commune de la parole donnée de respecter les contraintes et les opportunités écologiques, tout en continuant discrètement à s’en moquer royalement, au nom justement des royalties à verser aux actionnaires.