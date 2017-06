Quand Angela Merkel veut faire rentrer le TTIP par la fenêtre : l'Europe à nouveau confrontée à la question piégée du libre-échange

Atlantico : Globalement, quels sont, en Europe, les points de force du "libre échangisme" ? Quels sont les gouvernements européens les plus actifs et les plus influents en faveur d'une telle orientation économique ?

Christophe Bouillaud : Les principaux points de force sont : les gros bataillons de la science économique orthodoxe, que ce soit dans les universités ou les administrations économiques, au niveau national ou au niveau européen ; la Commission européenne ; les représentants des grandes entreprises européennes, organisées à travers BusinessEurope en particulier.

Il ne faut pas oublier non plus les grands partis libéraux et conservateurs (du Parti populaire européen en général, mais aussi de l’Alliance des libéraux et démocrates pour l’Europe), tout comme une bonne part des socio-démocrates et socialiste (du Parti des socialistes européens). Pour ce qui est des gouvernements, il faut bien sûr noter la propension à promouvoir le libre-échange des pays orientés vers l’exportation de l’Europe du nord-ouest (Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Suède, Irlande, Royaume-Uni, etc.). Le grand pays européen le plus fondamentalement libre-échangiste n’est autre que l’Allemagne, qui a fondé toute sa stratégie de croissance depuis l’après-guerre sur la conquête des marchés européens et mondiaux.

Inversement, quelles sont les lignes de "faiblesse" du soutien au TTIP et au libre-échange en général ? Les différents gouvernements européens ne sont-ils pas dans une forme de rupture sur ces questions par rapport aux populations ?

Il existe d’abord des oppositions sectorielles au libre-échange de la part de secteurs économiques qui peuvent se sentir menacés - à tort ou à raison d’ailleurs - dans leur existence même par une extension du libre-échange. Cela peut s’exprimer même au sein de pays par ailleurs libre-échangistes : ainsi, en Allemagne, le secteur de l’énergie solaire a essayé d’obtenir un soutien de son gouvernement contre ce qu’il présentait comme un dumping chinois, mais le gouvernement allemand n’a pas souhaité intervenir.

Ensuite, il y a des oppositions plus idéologiques et diffuses des deux côtés du spectre politique au nom de la défense de l’emploi ou de certaines valeurs particulières, par exemple de la qualité des aliments ou de l’indépendance nationale. En pratique, quand on observe les votes au Parlement européen et les mobilisations associatives, il n’y a que le gauche qui s’oppose sérieusement au libre-échangisme contemporain, avec à la fois des actes et des arguments. Ce n’est pas un hasard si c’est le président socialiste de la Région Wallonie, Paul Magnette, un professeur de science politique avant d’être un homme politique, qui a essayé de bloquer l’approbation par la Belgique du CETA (le traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada), alors que les droites radicalisées au pouvoir en Pologne et en Hongrie n’ont pas souhaité s’y opposer. Une association internationale comme ATTAC, créée dans les années 1990, tend à s’opposer à ces traités de libre-échange avec constance, mais elle n’est pas la seule. Des économistes hétérodoxes tendaient historiquement à aider ces mouvements à muscler leur argumentaire, mais ils sont rejoints de plus en plus par des économistes plus orthodoxes qui admettent que tout n’est pas rose dans le monde du libre-échange, du coup, même la Commission européenne a dû l’admettre récemment : il y a aussi des perdants du libre-échange.