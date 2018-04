"Quai Ouest" : pour la force du texte, même si...

THEATRE

QUAI OUEST

de Bernard-Marie Koltès

Mise en scène : Philippe Baronnet

Avec Louise Grinberg dans le rôle de Claire, Marc Lamigeon (Charles), Felix Kisil (Falk), Julien Muller (Maurice Koch), Teresa Ovidio (Cécile), Marie-Cécile Ouakil (Monique), Vincent Schmitt (Rodolphe), Marc Veh (Abad)

RECOMMANDATION

BON

THEME

Sur les quais de l'Hudson River, d'Amsterdam ou de Valparaiso, par une nuit glauque et froide, au bout d'un hangar désaffecté, un homme d'affaires, Maurice Koch et sa secrétaire errent et se cherchent désespérément, criant l'une sa terreur, l'autre son désespoir. L'eau fatale est là tout près, si tentante... Mais non, ce ne sera pas pour cette nuit. Le malheureux homme aux mauvaises affaires, poursuivi par la justice, sera sauvé des eaux in extremis et malgré lui par un témoin intéressé. Un immigrant au curieux acabit, vivant, si on peut dire, dans un hangar voisin au milieu d'une faune de personnages oisifs, violents, décalés, toute une famille déchirée de paumés.

Une fois le décor planté, le drame, le vrai, commence... enfin. Au cœur de cette tragi-comédie baroque, sorte de pastiche de "Sur les quais" et de "Vu du pont" mélangés, et revisité par Jean Genet, qui se joue sous nos yeux avec, en permanence, ses huit personnages déjantés à des degrés divers, il y a le "deal", le commerce, le troc, au centre de toutes les relations humaines et improbables qui se nouent sur ce Quai Ouest.