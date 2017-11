"Le quai des brumes" : Voyage lumineux dans la prose de Prévert

THEATRE

Le quai des brumes

Une adaptation théâtrale d’après le scénario de Jacques Prévert du célèbre film Le Quai des brumes, lui même adapté du roman du même nom de Pierre Mac Orlan

Mise en scène : Philippe Nicaud

Avec Sylvestre Bourdeau, Idriss Amida, Fabrice Merlo, Philippe Nicaud, Sara Viot

Accordéon : Pamphile Chambon

INFORMATIONS

Théatre Essaion

6, rue Pierre au Lard

75004 Paris

Réservations : 01 42 78 46 42

Vendredis et samedis à 19H30, dimanches à 18h

Jusqu' au 14 janvier

RECOMMANDATION : EN PRIORITE

THEME

C’est l’histoire de Jean, un soldat déserteur de l'armée coloniale, qui erre au Havre dans l'attente d'un bateau pour l’Amérique du Sud.

Il rencontre tour à tour des personnages qui vont changer la destinée de ses prochains jours, notamment Nelly dont il va tomber éperdument amoureux. Il ira jusqu'à risquer sa vie pour la défendre de son tuteur qu'elle soupçonne d'avoir assassiné son amant.

POINTS FORTS

1. Cette pièce est comme un voyage sur la mer. Chaque personnage nous emporte dans son univers composé pour beaucoup de haine, de souffrance et de remords. Pour d’autres heureusement il est fait de rêves et désirs de liberté. Entre tensions et violences, amour et espoir, la palette des sentiments est d’une infime richesse et très bien exploitée par les acteurs.

2. Le tempo de la pièce est remarquable, ponctué de musique jouée directement sur scène par les personnages : un accordéoniste, la guitare acoustique de Panama dans son bar et l’harmonica de Jean. Il y a bien sûr les silences qui sont autant de moments qui rythment la pièce.

3. Les acteurs sont excellents et l’intimité de la salle nous ancre encore plus profondément dans la vie des personnages, dans leur souffrance et leur destin.

4 Sara Viot a des yeux presqu'aussi beaux que ceux de Michèle Morgan...

POINTS FAIBLES

Je n'en vois aucun;

EN DEUX MOTS

C'est un voyage au paroxysme de l'humain: cette pièce met admirablement en avant les pires aspects de la nature humaine (jalousie, vengeance, haine) mais aussi ses plus nobles (l’amour inconditionnel).

L'AUTEUR

Pierre Mac Orlan est un auteur du XXème siècle qui a écrit de nombreuses œuvres dans des registres variés.