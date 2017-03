Ce qu'il faut savoir pour s'y repérer dans les jugements portés par les think tanks sur les programmes des candidats

Atlantico : Plusieurs Instituts, ou think tanks, comme l'IFRAP, Coe-Rexecode, ou la fondation Concorde ont pu se prononcer sur les programmes économiques des candidats à l'élection présidentielle, sur quelles bases ces appréciations sont-elles articulées ?

Nicolas Goetzmann : Certains think tanks se sont en effet prononcés sur la valeur des programmes des différents candidats à la Présidentielle. Pour le moment, selon les avis fournis, c'est François Fillon qui tire son épingle du jeu dans les résultats produits. Cependant, l'IFRAP, tout comme Coe-Rexecode, et la Fondation Concorde partagent des visions économiques relativement proches, il est donc assez logique de voir une convergence dans leurs jugements. Évidemment, on peut critiquer l'uniformité du résultat, ou faire un procès d'intentions sur leurs motivations, mais il n'y a pas de raison de douter de la sincérité des jugements portés.

Parce que finalement, François Fillon, mais également Emmanuel Macron (pour lequel la Fondation Concorde émet des doutes sérieux) , répondent plutôt mieux aux standards habituels de ces think tanks que les autres candidats. Pour eux, la logique de compétitivité, de baisse des charges, de réduction des dépenses publiques est véritablement prioritaire pour relancer la croissance. Ces positions peuvent être défendues, mais il ne s'agit pas non plus d'un courant majoritaire si l'on regarde le débat économique au niveau mondial. Et contrairement à ce qui est dit le plus souvent, les positions développées sont plus proches de l'ordo libéralisme allemand, fait de "compétitivité" et de "rigueur budgétaire" que d'un libéralisme anglo-saxon, qui s'est bien plus caractérisé par la relance monétaire au cours de ces dernières années. Et cette orientation n'est pas cachée, notamment lorsque Coe-Rexecode indique, à propos des baisses de dépenses "Ces effets keynésiens enclencheraient une dynamique de baisse des prix et des salaires, favorable à la compétitivité. La montée en charge continue de nouvelles économies tout au long du quinquennat accroît progressivement l’effet négatif sur l’activité, la demande et l’emploi et renforce l’effet positif sur la compétitivité." En l'espèce, il apparaît que ces différents organismes semblent faire une confiance aveugle à un mécanisme qui peine, c'est le moins que le puisse dire, à faire ses preuves. Parce que cette logique est celle du CICE, qui n'a pas eu les effets escomptés. Mais un renouveau des idées est en train de se produire, ce qui peut se voir par exemple au sein du FMI. Si l'institution émet encore les mêmes avis concernant la France, les économistes qui peuplent la recherche du Fonds sur une ligne différente, et soutiennent notamment les politiques de relance. Depuis la crise, le consensus s'est largement effrité, mais cela ne se voit pas encore beaucoup en France.

Quelle est la crédibilité de telles prévisions ? Les électeurs peuvent ils se baser sur ces recommandations pour juger les différents candidats ?

Si ces organismes émettent des jugements, ils prennent tout de même des précautions sur leurs modèles, parce qu'ils savent que les aléas sont trop nombreux pour pouvoir se fier à un programme. D'autant plus si toute la stratégie économique repose sur la "compétitivité", c’est-à-dire, en creux, à la capacité de faire progresser les exportations françaises, ce qui dépend avant tout du contexte économique mondial. Ainsi, les questions européennes sont largement absentes de ces prévisions, or, la macroéconomie de la zone euro est le principal déterminant de l'avenir économique de la France. Que fera la BCE ? Quelles seront les conséquences sur la croissance du remplacement de Mario Draghi à la tête de l'institution de Francfort en 2019 ? Ces événements auront une influence énorme sur le prochain quinquennat, et il est tout à fait hasardeux de faire des pronostics sur ces points.