Ce qu’il faut savoir pour ne pas reprendre le poids qu’on a perdu

Atlantico : Une étude publiée dans le journal Annals of Internal Medicine montre que les personnes qui ont suivi un régime et ont perdu 4 kg ou plus sur une période de 16 semaine ont repris ces kilos perdus au bout d'un an. L'étude montre que les personnes qui ont eu un suivi ont moins repris de poids que ceux qui n'ont pas eu de suivi avec des spécialsites. Autant que perdre du poids, est-ce qu'un régime ne consiste pas en un changement ses habitudes alimentaires ?

Corinne Chicheportiche-Aayche : L'étude met en avant dans sa conclusion ce que nous vivons au quotidien dans nos consultations.

Au delà des conseils diététiques, comportementaux et ceux liés à l'activité physique, la dimension accompagnement par le médecin est capital. Le régime, ce d'autant qu'il est drastique et restrictif, est perçu comme une "épreuve" (anticipation pour préparer les plats "acceptables", lutte contre les tentations, isolement social voir professionnel, etc..) ; nous devons donc avec nos patients en permanence les amener à ancrer les bonnes habitudes qui ont donné des résultats et à comprendre pour mieux les corriger celles qui ont été des freins à la perte de poids. l'attitude doit être bienveillante et objective ; la valorisation des efforts doit être une préoccupation pour le soignant.

L'étude n'insiste nénamoins pas sur le point majeur à mon sens qui permettra d'obtenir une perte de poids stable : la modification des comportements alimentaires. Quels sont ces comportements alimentaires à modifier ? On peut essayer d'allonger la durée des repas, ne pas se précipiter. Cela permettra a chacun de travailler sur la reconnaissance et le respect des signaux physiologiques que sont la faim et la satiété qui sont reliés à la durée des repas. Et enfin, déconstruire progressivement les croyances fortement ancrées qui sont contre productives (notamment que l'on peut manger de tout a condition que ce soit conforme a sa faim et sa satiété en gérant donc la fréquence et la quantité, que cela s'intègre dans un programme alimentaire plutôt équilibré pour éviter tout risque de carence et qu'il n'y a finalement que peu d'interdit alimentaire).